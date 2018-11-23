Мане: «Ливерпуль» – лучший клуб с правильным тренером»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане поделился впечатлениями о новом контракте с командой, который был подписан накануне.

«Очень рад этому событию. Для меня оно является значимым.

Рассчитываю помочь клубу выигрывать трофеи в ближайшее время. Всегда говорил о том, что не раздумывал дважды перед тем, как дать согласие на переход в «Ливерпуль».

Для меня «Ливерпуль» является лучшим клубом с правильным тренером. Я перешел в команду в самый подходящий момент. Переход в «Ливерпуль» – лучшее решение в моей карьере», – заявил Мане.

Контракт с 26-летним сенегальцем был продлен до 2023 года. Его зарплата по новому соглашению увеличилась более чем в полтора раза – с 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 150 тысяч.