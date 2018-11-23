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    Мане: «Ливерпуль» – лучший клуб с правильным тренером»

    Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане поделился впечатлениями о новом контракте с командой, который был подписан накануне.

    «Очень рад этому событию. Для меня оно является значимым.

    Рассчитываю помочь клубу выигрывать трофеи в ближайшее время. Всегда говорил о том, что не раздумывал дважды перед тем, как дать согласие на переход в «Ливерпуль».

    Для меня «Ливерпуль» является лучшим клубом с правильным тренером. Я перешел в команду в самый подходящий момент. Переход в «Ливерпуль» – лучшее решение в моей карьере», – заявил Мане.

    Контракт с 26-летним сенегальцем был продлен до 2023 года. Его зарплата по новому соглашению увеличилась более чем в полтора раза – с 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 150 тысяч.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    23.11.2018 08:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 14:59

      Счастье есть ,его не может не быть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 ноября 2018, 10:30

      Каждая лягушка свое болото хвалит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 23 ноября 2018, 08:42

      6.09: Зарплата Мане в «Ливерпуле» выросла до 150 тысяч в неделю
      8.35: Мане: «Ливерпуль» – лучший клуб с правильным тренером»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 23 ноября 2018, 08:41

      Любой игрок из РПЛ тоже бы не раздумывал, если бы его позвали в Ливерпуль. Но такое вряд ли когда-нибудь случится

      1
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