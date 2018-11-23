Зарплата Мане в «Ливерпуле» выросла до 150 тысяч в неделю

Накануне стало известно о продлении контракта полузащитника Садио Мане с «Ливерпулем».

Контракт с 26-летним сенегальцем был продлен до 2023 года. Его зарплата по новому соглашению увеличилась более чем в полтора раза – с 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 150 тысяч.

Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. В нынешнем розыгрыше АПЛ сенегальский футболист забил шесть голов в 11 матчах.