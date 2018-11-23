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    Зарплата Мане в «Ливерпуле» выросла до 150 тысяч в неделю

    Накануне стало известно о продлении контракта полузащитника Садио Мане с «Ливерпулем».

    Контракт с 26-летним сенегальцем был продлен до 2023 года. Его зарплата по новому соглашению увеличилась более чем в полтора раза – с 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 150 тысяч.

    Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. В нынешнем розыгрыше АПЛ сенегальский футболист забил шесть голов в 11 матчах.

    Источник: The Times

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    23.11.2018 06:09
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 14:35

      Отпускать таких игроков нельзя ,такая существенная прибавка успокоит на время футболиста и он еще больше проникнется верности клубу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 23 ноября 2018, 10:04

      интересно в какую сумму его руководство Ливера оценивает?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 23 ноября 2018, 09:39

      деньги ещё никому не приносили счастья))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 ноября 2018, 09:24

      Блин прям как у меня з/п)))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1059

      mig28 23 ноября 2018, 09:17

      ну теперь Ливерпуль себя обезопасил от потери своих ТОПов "за копейки".
      если кто-то захочет их купить придется выложить огромные деньги)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 ноября 2018, 08:38

      Нормально!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 ноября 2018, 08:37

      Качественный и мастеровитый футболист, один из лидеров " Ливера" и менеджмент клуба поступает профессионально поощряя и стимулируя такого игрока.

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      Рейтинг: +17

      franky de yopt 23 ноября 2018, 07:06

      Заслужил

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      Рейтинг: +392

      A-Den 23 ноября 2018, 06:14

      Мане-то этого заслуживает

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