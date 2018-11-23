Эррера недоволен незначительным повышением зарплаты по новому контракту с «МЮ»

Переговоры «Манчестер Юнайтед» с полузащитником команды Андером Эррерой о продлении действующего контракта зашли в тупик. Стороны не могут договориться о зарплате игрока.

Действующее соглашение 29-летнего испанца с клубом рассчитано до лета 2019 года. Летом он станет свободным агентом, а переговоры с другими клубами может начать вести уже зимой.

Сейчас Эррера зарабатывает в «МЮ» 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю. «МЮ» предложил ему незначительную прибавку к зарплате (немного больше, чем молодым игрокам команды), но Эррера остался недоволен. Он настаивает на более внушительной прибавке.