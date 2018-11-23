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    Эррера недоволен незначительным повышением зарплаты по новому контракту с «МЮ»

    Переговоры «Манчестер Юнайтед» с полузащитником команды Андером Эррерой о продлении действующего контракта зашли в тупик. Стороны не могут договориться о зарплате игрока.

    Действующее соглашение 29-летнего испанца с клубом рассчитано до лета 2019 года. Летом он станет свободным агентом, а переговоры с другими клубами может начать вести уже зимой.

    Сейчас Эррера зарабатывает в «МЮ» 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю. «МЮ» предложил ему незначительную прибавку к зарплате (немного больше, чем молодым игрокам команды), но Эррера остался недоволен. Он настаивает на более внушительной прибавке.

    Источник: Daily Mail

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    23.11.2018 07:43
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    Комментарии250
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 23:51

      Их зарплаты несбыточная мечта для многих. А когда и вовсе без работы так и подавно облом, но живём и не тужим. Завтра поделимся своими проблемами и спортивными результатами...

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 08:05

      База к приёму посетителей готова !

      4
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 08:27

      не за тарелку супа играют..))

      привет Олег !

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 08:29

      Привет, Андрюша ! Их недельной зарплаты нам на год хватило бы с лихвой... )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 08:38

      ууух... я бы приоделся..! )) весь в адидасе ....)
      приятная головная боль - куда бы деньги потратить)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 08:39

      Не только бы приоделся, но и "переобулся", купив навороченную тачку.)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 08:45

      ну а пока пойду попробую себе хоть на булочку заработать..)
      буду наплывами Олег!

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 08:52

      Добро ! Удачи на дороге. А я сейчас ещё пройдусь по веткам. Потом выпишу себе спортивные программы на неделю, позавтракаю и к внучке.

      4
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 09:43

      Заперли к внучке..заболела опять.я на сраном андороиде.
      Не писабелен)

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 10:10

      (с) настаивает на ... внушительной прибавке...
      К внушительной прибавке трэба внушительной игры и результатов...

      Всем привет!..
      Поприсутствую ненадоедливо...

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 26 ноября 2018, 10:14

      Привет, Андрик!..
      На днях ты, в очередной раз, поверг меня в трепет своим глубоким знанием исторических тонкостей испанской движухи "......два предпоследних вылета из лиги, матрас им организовал..."
      Бескозырка сама сдвинулась на затылок..))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 26 ноября 2018, 10:16

      Привет, Лёха ! Понятно. Возраст такой, болеют, если ещё и в детсад ходят. Выздоравливайте с внучкой !

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 26 ноября 2018, 10:17

      (с) Заперли... Не писабелен)...
      Зато, смотрибелен...))
      Затворничество, как правило, обнажает яркие мысли и скрытые возможности..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 10:17

      Привет, Андрей ! Желание иметь по больше денег и всяческой прибавки человеческая натура. Игровое время лишь повод для отвода глаз... )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 10:18

      Пока мы ходим и дышим без нас не обойдутся, а внуки в первую очередь.

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 10:19

      (с) повод для отвода глаз...
      Может, кому-нибудь он что-нибудь и впарит, но наши глаза ему не обмануть...))

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 10:22

      (с) Пока мы ходим и дышим...
      Наше старческое шаркание и возрастная одышка ещё принесут некоторую пользу..))
      Олег, с состоявшейся годовщинкой внучки!..))
      Я на родник за водой...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 10:23

      Абрамовича тем более... )))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 10:25

      Спасибо, Андрей ! И я скоро собираться буду. У нас уже минусовая погода и надо гардероб менять, гуляя с внучкой.)))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 11:04

      (С) ...и к внучке

      другими словами за - адриналином )

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 26 ноября 2018, 11:19

      (с) на родник за водой...

      нормально ты .... к источнику подключился.. возле заповедника живёшь? у нас все "ключи" под замком у христиан... где то источник бьёт, сразу часовню сверху лепят...
      поэтому пьём с под крана - сатанинскую

      привет Андрес!

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      insider_retro > Project Бабангида 26 ноября 2018, 11:44

      (с) сразу часовню сверху лепят...
      У нас так же... Только, пока, родник в свободном доступе... И что удивительно, рядом оборудованная купальня для всяких обрядов, омовений и т.п. - БЕСПЛАТНО...
      По молодости пил, что придётся и где попало, - зубы сыпались... А, вот года 3-4 назад, челюсти реконструировал и подсел на родниковую воду... И зашибись!.. тьфу-тьфу...

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      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 11:59

      (с) минусовая погода и надо гардероб менять...
      У нас небольшой минус, сухо, облачно и безветренно... Для поздней осени - оптимально... Иногда посыпает снегом, но за лопату, пока, рано браться..))

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      Project Бабангида > insider_retro 26 ноября 2018, 13:10

      (с) по молодости пил что придётся...

      и этого на вуду приходилась всего процентов десять..))

      не ну зубы интересная вещь.... когда парочку выбьют, сразу начинаешь их беречь) а вставленные так вообще самые родные )






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      insider_retro > Project Бабангида 26 ноября 2018, 13:14

      (с) когда парочку выбьют...
      Выбитые зубы, сломанные кости, потерянные вложения и обманутые ожидания, как правило, толкают к бережливости!..))
      Поэтому, кто честь с молодости бережёт, а кто - зубы по юности..))

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      Project Бабангида > insider_retro 26 ноября 2018, 13:17

      раньше сразу на 32 человека одновременно зуб иметь, теперь только на 30))
      с каждым годом всё миролюбивей становлюсь)

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      Project Бабангида > insider_retro 26 ноября 2018, 13:21

      а наши питерские деды сейчас подгузники меняют))

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      insider_retro > Project Бабангида 26 ноября 2018, 13:23

      (с) миролюбивей становлюсь)...
      Просто, учитывая опыт предыдущих событий, мозг направляет рукам и языку более обдуманные и избирательные сигналы...
      На дурные поступки зубов не напасёшься..))
      Да и руки уже могут не только зуб на "хулиганку" выбить, но и причинить "тяжкие...", что крайне хлопотно и нежелательно...

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 26 ноября 2018, 13:25

      (с) питерские деды...
      Они составляют интеллектуальное богатство нашего ответвления, а потому их надо беречь и потакать любым их причудам!..))
      Тем более, заботам о внучках!.. Что посеешь - то и пожнёшь..))

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      ...
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      Project Бабангида > insider_retro 26 ноября 2018, 13:37

      (с) ...да и руки могут не только зубы...

      ....после всего этого такой дипломатический талант в себе раскрыл....))
      таскания по инстанциям по силе воздействия, похлеще любой пи...з..дюлины ...

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      ...
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      Project Бабангида > insider_retro 26 ноября 2018, 13:38

      (с) их надо беречь ...

      Андрес, я зубы так не берегу как наших дедов))

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 26 ноября 2018, 13:56

      (с) талант в себе раскрыл....))...
      А сколько в тебе ещё сокрыто и не изведано?!..))
      Хождение по мукам и по инстанциям ещё никому не приносило удовольствия... Руки, иногда, сильно чешутся, но, как подумаешь о последствиях и людях, которые любят порешать дела в досудебном порядке... Сразу вспоминаю, как и ты, про дипломатию...))

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 26 ноября 2018, 13:58

      (с) как наших дедов))...
      Поддерживаю!..))
      Даже, если мы сгинем в вакууме виртуальной бездны, то их следует держать на пике творчества и мыслеизложения!..))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 26 ноября 2018, 14:04

      Засранец.скоро и тебе придется менять))не внучке так дочке))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 26 ноября 2018, 14:06

      Вот уж насчет присчуд сударь побезмолствовали бы уж..))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 26 ноября 2018, 14:08

      Е нуэто пытка телефоном достала

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      insider_retro > shinnik 26 ноября 2018, 14:09

      (с) тебе придется менять))...
      Так его!.. Ату!!!..
      Не пугай его раньше времени, пусть у него по этому поводу, будет всё видеться через розовые очки, - как можно дольше..))

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 26 ноября 2018, 14:10

      (с) пытка телефоном достала...
      Не мучайся и не злись!..
      Накапливай потенциал, а потом нам вжаришь, как полагается..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 15:32

      Это точно, адреналин и допинг в одном флаконе... )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 15:34

      Вся родниковая вода теперь святая у вас ?... У нас без проблем здесь в области, а на Украине постоянно, будучи в отпуске ездил с друзьями за родниковой водой, потом уже её святили в церкви.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 15:38

      У нас родники мужики облагораживали. Ставили бетонные кольца, выводили трубу, чтобы хорошо лилась, но никому в голову не приходило родники прихватизировать...

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 15:41

      У нас также сегодня -2-3, и я одел тёплую куртку и тёплые брюки, сменил кроссовки на туфли. Спортивный прикид сменил, я в нём с апреля ходил.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 15:46

      Береги зубы смолоду, а то потом и жевать нечем будет. ))) А лечение у стоматологов нынче не только затратно, но и не безопасно...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 15:52

      Менять подгузники и памперсы не проблема. Это не пеленки... Тогда их приходилось стирать, детей пеленать, а сейчас всё быстро и без проблем. Салфетками всякими вытер, на липучках подгузники надел и вперёд...

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      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 15:54

      (c) Спортивный прикид сменил...
      Но душевные порывы остались неизменны!..))
      Как-то в Питере пару раз на Невском, почти, нос к носу сталкивался со Вспышкиным!..)) Во чел был!! Во прикиды таскал!!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 16:00

      Я долго хожу в футболках и спортивных штанах, потом куртка ветровка добавляется, джемпер, термоноски в кроссовки. Сейчас уже и термобелье надену с внучкой гулять, чтобы не мерзнуть. Я этого чела не знаю, кто таков ?

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      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 16:04

      (с)
      Если коротко из Вики, то советский и российский диджей, электронный музыкант, радиоведущий, один из создателей и участник музыкальной группы «MC Вспышкин & Никифоровна»...
      Зажигательный был дедушка до крайних дней своих... Прикид его виден на всех картинках...)) Питерская знаменитость, своего рода..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 16:07

      Понятно. Может и видел его по местным каналам, но не запомнил, что Вспышкин. Здесь ветеранов рокеров и музыкантов со стажем хватает.

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      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 16:12

      (с) Здесь ветеранов рокеров и музыкантов со стажем хватает...
      Дааа, у вас хватает всего и понемногу... Различные субкультуры, закидоны и движения приобретают в Питере свою неповторимость и обособленность... Рок кочегарят везде, но питерский на особом счету... Живопись и графика тоже, вроде, всем не вновь, но у вас это закрепляется в географическую особенность под влиянием всей еуропо-балтийской культуры...
      В столице зрелище и шоу, а у вас избирательность... Иногда, излишне, помпезная, но своя...

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 16:17

      Да, здесь и в Прибалтике это всё как-то обособлено и видно влияние Запада. Многое завозилось иностранцами, моряками, военными, кто бывал или служил за границей. От бытовой техники, до пластинок и кассет с записями. Свои начинали копировать и подражать, так и пошло...

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 16:24

      (с) до пластинок и кассет с записями...
      Год назад, будучи в командировке, после 2х недель прогулок и путешествий, решили повторить вояж на Блошиный рынок... Прошло более 10ти лет со дня первого посещения... Ничего не поменялось, только финского и китайского стало больше... А так, чего там только нет..)) Наше и не наше, старое и новодел...)) Бродить - не перебродить..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 16:25

      Это живуче. Может только меняться ассортимент и производитель но спрос всегда поддерживается.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 26 ноября 2018, 17:58

      "Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с России в пользу Ощадбанка $1,3 млрд. Решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причинённых в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже в своём решении от 26 ноября 2018 года..." (с)

      И это, скорее всего, не последнее решение по спорам вокруг крымской недвижимости, промышленных предприятий и объектов инфраструктуры...
      "А в остальном, прекрасная маркиза,
      Всё хорошо, всё хорошо..." (Л.Утёсов)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 18:43

      Здарова, Аксакалы, и также к ним примкнувшие ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 18:43

      Путаны решили сломать стереотипы, поэтому напились в бане и вызвали депутатов.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 18:44

      - А когда мужики быстрее бегают: когда бегут за бутылкой или когда бегут за бабой?
      - Когда бегут с бутылкой от бабы!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 26 ноября 2018, 18:46

      (с) где вас прикажете сатисфачить?..
      Пока мы будем думать - где, кого и как сатисфачить, - прецедентов подобного будет всё больше и больше...((

      Привет, Толя!..))

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      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 18:48

      (с) бегут с бутылкой от бабы!..
      Готов рассмотреть любые вариации, лишь бы было поступательное движение вперёд!.. Бег укрепляет сердечную мышцу!..))

      Привет, Макс!..
      Я отписался тебе, извини старика за невнимательность...

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      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 18:49

      (с) Накапливай потенциал, а потом нам вжаришь, как полагается..))

      Перл "неписабелен" и так уже прочно заняло 1 -е место сегодняшнего чарта ))))

      PS Так что план на сегодня выполнен Лёхой даже со смартфона

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      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 18:51

      Андреас, уже увидел ))
      Но по утру сначала подрастерялся ))))

      Ну, браток, каков итог?
      Обмишурился чуток?
      Только сей чуток потянет
      Лет примерно на пяток!
      )))))

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      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 18:53

      Макс, книга втянула, читаю и удивляюсь схожести возможных явлений... Особенно, впечатлила строка на 1ой странице: "...Многие откладывали деньги на черный день, самые умные запасали тушенку и патроны..."
      Начал оптимистично закупать сахар, консервы, чай и крупы... Патронов, к сожалению, пока, в рознице нет...

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      MaxRnD > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 19:00

      (с) Береги зубы смолоду, а то потом и жевать нечем будет.

      Нахалёнок бахает утюгом, когда дед, молясь, наклоняется к полу ......
      *********************************************************
      А ну-ка иди сюда, Михал Фомич, я те полыхну по тем местам откель ноги растут ! ))
      *********************************************************
      Ну, Дедунюшка, попомни, вот выпадут у тебя зубы, я тебе жевать не буду лучше не проси ............))))

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      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 19:02

      Эта тяжба с хохлами и Западом на долгие годы...

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      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 19:05

      Ну и ладненько, значит ничто человеческое тебе тоже не чуждо ! ))

      Я собственно предложил потому, что перелопатив сумасшедшую кучу всякой писанины на эту тему для себя сделал вывод, что в этом жанре книги Доронина - это АБСОЛЮТНЫЙ хит нумбер ВАН ! )))))

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      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 19:09

      (с) ничто человеческое тебе тоже не чуждо...
      А, тооо!!.. Я от обезьянки, уже, давно оттолкнулся..))
      Не знаю, как дальше, но пока - нормуль..))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 19:11

      Привет, Макс ! Надо доставать свой ПКС из-под кровати и почистить, похоже пригодится в нынешней обстановке... Пока ещё зубы есть можно и покусать.

      5
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 19:12

      (с) вот выпадут у тебя зубы...
      Нас ещё долго будет преследовать мстительность подрастающего поколения..))
      Сосиска в морозилке и стакан воды на тумбочке, - вот предел мечтаний на перспективу...))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 19:13

      Добрый вечер всем! Понедельник - день тяжелый.

      6
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      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 19:15

      В похожем направлении есть книги у
      Беркем аль Томи :
      Berkem_Maroder_1_Maroder.146520.fb2
      Berkem_Maroder_2_Karatel.146677.fb2
      Berkem_Maroder_3_Drugoy_Ural.147552.fb2
      Berkem_Maroder_4_Stati.147568.fb2
      и
      Сурен Цормудян:
      1_Второго шанса не будет.fb2
      2_Ад уже здесь.fb2
      3_Отражение во мгле.fb2
      4.Последние пассажиры.fb2

      НО я тебе всё-таки предложил начать с самого лучшего, а так и выше обозначенное тоже очень даже ничего ! )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 26 ноября 2018, 19:16

      Добрый вечер, Саша, и вся честная компания ! Понедельник день не только тяжёлый, но и тревожный.

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 19:16

      (с) Пока ещё зубы есть...
      Я свои зубы бережно в стаканчик на ночь закидываю..))
      На месте - остры, аки бритва, а в стакане тонут, как топор..))

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      MaxRnD > shlomo 26 ноября 2018, 19:17

      Саня, Толик, Олег, здорово !

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      zigbert > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 19:18

      Олег привет! У нас по Ивановской области объявили что употребление алкогольных напитков сократилось.

      5
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      Рубик Докоян > shlomo 26 ноября 2018, 19:18

      Мы и с алкоголем дружим и за Родину постоим. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 26 ноября 2018, 19:19

      (с) другого на неделе уже не будет...
      Дааа... Два понедельника на неделе - это уже перебор...))
      Тут один толчок от выходного с прыжком в ненавистную работу - тяжело даётся..))

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      Рубик Докоян > shlomo 26 ноября 2018, 19:19

      У кого-то семь пятниц на неделе, а у кого-то одни понедельники...

      6
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 26 ноября 2018, 19:21

      Привет Толя! Это верно понедельник прошел и не увидишь как пятница и выходные.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 19:21

      Привет, Макс.

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      insider_retro > zigbert 26 ноября 2018, 19:22

      (с) употребление алкогольных напитков сократилось...
      Это приближает вас к коллапсу, ибо по трезвяне, некоторые особенности нашей жизни, просто, нетерпимы и отвратительны...((

      Привет, Саня!.. Не слушай меня и радуйся за земляков!!..))

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      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 19:22

      Я эту хрень лет пять отфильтровывал, так что это выжимки из лучшего, что есть вообще на подобную тему. Если вдруг кто заинтересуется, то пишите, я вышлю, ибо в интернете найти полные версии не так легко ! )))

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      Рубик Докоян > zigbert 26 ноября 2018, 19:23

      Денег всё меньше, вот на водку и не хватает. Народ начинает самогон гнать, вот у вас сахар и подорожал.)))

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      ...
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      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 19:25

      (с) то пишите, я вышлю...
      Уболтал..)) Только посмотри, что бы было без очевидной фантастики, полутораметровых крыс и сердец патриотов Родины на ядерном реакторе от Сколково!..))

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      MaxRnD > zigbert 26 ноября 2018, 19:25

      (с) употребление алкогольных напитков сократилось.

      Саня, оно по всей видимости имеет прямую корреляцию с падением вниз демографической кривой (((
      Другими словами меньше людей - меньше потребление спиртного ...(((

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      zigbert > insider_retro 26 ноября 2018, 19:26

      Андрей привет! Трудно понять откуда такие данные ,но такие позитивные сдвиги наводят на радостные мысли.

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      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 19:30

      Не-не, Андреас ! Я тоже не сторонник школьного бреда..
      Хоть Доронин и №1, но и эти по своему очень читабельны.
      Щас в архив суну и вышлю

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      zigbert > MaxRnD 26 ноября 2018, 19:31

      Привет Максим! То ли это связано с демографией, но ощущение благого дела не покидают меня.

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      zigbert > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 19:34

      Олег ты правильно подметил ,здесь не учитывается изготовление самогона.

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      MaxRnD > shlomo 26 ноября 2018, 19:38

      Толяныч, тебе книжки тоже отослал. Вдруг понравятся . Начни с Доронина - "Чёрный день"

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      Рубик Докоян > zigbert 26 ноября 2018, 19:38

      Снижение доходов приводит не только к снижению потребления продуктов питания, но и алкоголя. Переходят на суррогаты и всё, что горит.

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      insider_retro > zigbert 26 ноября 2018, 19:40

      (с) позитивные сдвиги наводят...
      Саня, когда мне будет совсем хреново или наши клубы сильно разочаруют в Еуропе, то я к тебе обращусь за толикой оптимизма..))
      Надеюсь, что отсыплешь и не зажмёшь..))

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      Рубик Докоян > zigbert 26 ноября 2018, 19:41

      Это уже давно отработанная методика. Учитывается потребление того алкоголя, которое прошло акциз и реализовано в магазинах и других торговых точках. А палёнка, самогон и неучтёнка идёт своим ходом.

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      zigbert > zigbert 26 ноября 2018, 19:43

      Вот данные в мировом масштабе.
      1.Беларусь- 17,5л в год на 1 человека.
      2.Украина-17,4л.
      3.Эстония17,2л
      4.Чехия 16,4л
      5. Россия15,1л
      6.Германия 11,7л
      7.Ирландия 11,6л
      8. Испания -Португалия 11,4л
      9.Венгрия 10,8л
      10.Дания и Словения10,7л

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      MaxRnD > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 19:44

      В общем, если кому интересен не совсем бредовый и почти вменяемый "постъядер" давайте мыло куда слать !

      6
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      ...
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      zigbert > insider_retro 26 ноября 2018, 19:45

      Андрей ,унывать никогда не стоит. Друг друга тоже не мешает подбодрить.

      6
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      ...
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      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 19:46

      Когда -то в 90-е в одной познавательно-развлекательной программе на НТВ, узнал как правильно произносится слово толИка. Ударение на втором слоге. Я ещё нигде и ни от кого не слышал правильного его произношения ни на ТВ ни в быту.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 19:47

      (с) палёнка, самогон и неучтёнка...
      Как было в смутные времена - днём с завода грузовик официального акцизного пойла в магазины, а ночью - вагон безакцизного алкоголя - на карман губернатору или ещё кому... Да и сейчас не лучше...

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      ...
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      zigbert > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 19:47

      Конечно все это делается для отчета и подаче к верху.

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      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 19:48

      (с) Я на родник за водой...

      Такая же хрень ! ))
      Как только в стойле завёлся Савраска, стал железобетонно мотаться к роднику, причём стараюсь не реже пары раз в месяц ! ))

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      ...
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      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 19:48

      Я пью магазинское, пока средства позволяют. Но крепкий алкоголь уже ограничил, больше на сухарик нажимаю.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 26 ноября 2018, 19:49

      (с) не мешает подбодрить...
      Спасибо, Александр!.. Приятно слышать!..))
      Особенно, по нашим жёстким и жестоким временам, когда каждый каждому волк, нелюдь и враг...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 19:50

      Как правило в третью смену из ворованного спирта, не говоря за подпольный синтетический , который нам тоннами завозили. Гнали на госпредприятиях или подпольных цехах.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 19:53

      Дома, когда бывал в отпуске из родниковой воды чай настаивали, борщ варили, помимо, что так пили. Совсем другая вода по органолептике.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 19:53

      (с) стараюсь не реже пары раз в месяц...
      У меня чаще... Шесть 9ти литровых бутылей хватает на неделю...
      Зато пропала накипь в чайнике и ... Чёрт возьми, - лишняя прогулка совсем не помешает!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 26 ноября 2018, 19:54

      Признаюсь -грешен ,иногда производим самогон. Но правда настаиваем на ягодах и травах. Качество отменное.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 26 ноября 2018, 19:57

      (с) настаиваем на ягодах и травах...
      От этого даже больше слюни текут, чем от вин и процессов их создания..)) Браво!.. Но не искушай!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 26 ноября 2018, 20:00

      (с) Но правда настаиваем на ягодах и травах

      Саня - это же натурпродукт и лекарство !!! )

      А самогон - это когда на опилках или ещё каких-нить отходах ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 20:00

      (с) Гнали...
      Гнали, гонят и будут гнать под бравые речи об оздоровлении нации и обнадёживающие цифры лживой статистики...
      Государство, к сожалению, потеряло нюх в вопросах алкоголя и табакокурения... А зря...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 26 ноября 2018, 20:02

      Андрей ,а что поделаешь ,сейчас живу размеренной жизнью ,на пенсии ,спешить некуда , вот и придумываем кое что. Тем более свой огород.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:04

      Между прочим Максим ,после самогонки магазинная водка не кажется на вкус приятной.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:04

      выполнен Лёхой даже со смартфона))
      --------------
      Чё,правда что-ли хуавеевская балалайка смартфоном зовётся?))
      Блин,я крут,я крут по прежнему...))
      ..


      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 26 ноября 2018, 20:05

      (с) живу размеренной жизнью...
      Это кайф!.. Это то, что мы не ценим в молодости и не замечаем из-за вечной занятости, забот и круговерти...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 26 ноября 2018, 20:06

      -ну-да,ну-да,ну-да..
      -заткнись уже.!!
      -Ты крут,ты крут,ты крут...

      ***** ,дорвался до нормальных пимп..))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 26 ноября 2018, 20:06

      (с) Блин,я крут,я крут по прежнему...))

      Лёха, ты не просто крут, ты - Супер Стар ! ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 26 ноября 2018, 20:08

      Для себя, а не на продажу многие гонят. Так и мой отец потом настаивал и на зверобое, мускатный орех ещё когда-то добавлял и т.д.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 26 ноября 2018, 20:09

      (с) крут,я крут по прежнему...
      Но-но-но!.. Не задавайся!..))
      Ху.. хуа.. хау... нах.. Ну и аккорды выдаёт твоя балалайка..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:09

      Нахалёнок бахает утюгом, когда дед, молясь, наклоняется к полу ......
      ------------------------------------
      Это там..?
      "Мамка,помочу пришей"?))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 26 ноября 2018, 20:09

      Саня, я вовсе не иронизировал. Домашний продукт на ягодах и травах в малых дозах - это лекарство от всех болезней !

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 20:10

      От таких денег никто не откажется даже под страхом больших штрафов или реального срока. Поэтому и гонят левак и палёнку.

      5
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 26 ноября 2018, 20:11

      Вспоминая молодые годы, просто удивляешься - времени ни на что не хватало. Постоянно куда то надо было идти что то делать.Сейчас отдыха больше ,особенно в зимнее время.

      4
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 26 ноября 2018, 20:13

      (с) "Мамка,помочу пришей"?))

      Ну а где же ещё ?! ))
      Маманька .......
      Классика же ! ))))

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 20:13

      Да что угодно Олег можно положить в лекарственных целях.

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 26 ноября 2018, 20:14

      аки бритва, а в стакане тонут, как топор..))
      ---------------------------------
      Те же зубы,только в профиль...))
      Мои ещё и не тонут..))
      Такое же добро ,как хозяин..видимо...
      наверное..
      упс.расстроился.
      ))))

      6
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:15

      Согласен с тобой Максим. Примерно так у меня это и происходит.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 26 ноября 2018, 20:17

      (с) можно положить в лекарственных целях.

      Как говаривал Парацельс:
      - Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза»
      )))

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 26 ноября 2018, 20:19

      (с) добро, как хозяин.. видимо... наверное...
      Правильно, что сомневаешься!..
      Выше нос!.. Что за упаднические настроение на борту непотопляемого и несгибаемого Человека?!..))

      Ты на мои протезики не смотри и на них по плавучести не ровняйся!..))
      Вставил-вынул-надкусил-прозу жизни закусил!!!..))

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 26 ноября 2018, 20:22

      Да там больше кладут, чтобы улучшить вкус и запах отбить, особенно, у кого дрожжи плохие.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:23

      Сказано точно ,лучше некуда.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 20:23

      слово толИка.....
      ---------------
      пипец,Олег,и так хреново...
      теперь я понял..
      жизнь прошла зазрЯ"..(((

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:24

      Под окнами роддома:
      - Маша! Кто?
      - Хорваты, 2:1, я чуть не родила!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 26 ноября 2018, 20:26

      Я тоже всегда говорил тОлика, но после той передачи, полез в словари и справочники и убедился, что правильно толИка. И хоть редко употребляю это слово, но уже с правильным ударением.)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:26

      Когда NASA опубликовала цветное фото Плутона, Роскосмос в ответ опубликовал цветное фото Рогозина.

      7
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:28

      По данным опросов, 40% россиян не знают, как с такой зарплатой дотянуть до войны с Америкой.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:28

      - Какая свадьба без драки? - крикнул тамада и врезал тёще.
      PS Это ХИТ )))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 20:29

      Мне кажется в самогонных аппаратах ,вкус действительно неприятный. В простых баках и кастрюлях получается лучше.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:29

      (с) Хорваты, 2:1...
      Представляю, какие имена стали наполнять голову будущих родителей под своего первенца..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 20:31

      правильно толИка. И хоть редко употребляю это слово, но уже с правильным ударением.)))
      ------------------
      мда.
      Ща мы с тобой дотрендимся,Алик..))
      Выйдет Шломо и ни за что
      толИку наваляет...))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 26 ноября 2018, 20:41

      (с) Выйдет Шломо и ни за что толИку наваляет...))

      Толяныч - профессор, так что он в теме и кошмарить не станет ))

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:44

      Под окнами роддома мужик кричит :" Маша, кто там у нас, мальчик ? -- Да-- А на кого похож ? -- Да, ты его всё равно не знаешь...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 26 ноября 2018, 20:44

      У нас был 20л. аппарат из нержавейки сделанный на заводе по всей науке. Когда гонят, и не гонятся за количеством, а капает самогон, а не струей льётся и хорошие дрожжи, то самогончик лучше любой водки. Мы и за градусом не гнались. 45 -48 от силы, у некоторых было 56 градусов.

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 20:45

      (с) Да, ты его всё равно не знаешь...

      Лепа умом боярыня ! ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:45

      (с) профессор, так что он в теме...
      ))))))))))))))))
      Толя, в лучшем случае, посмотрит с осуждением, сведёт грозно брови и наморщит недовольно нос..)) Сразу станет стыдно и не уютно..))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:47

      Блин, писал трижды и сайт глючил и не отправлял. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:49

      Дама:
      - Хорошо-то как! А говорил, что просто полежим…

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 20:50

      Сейчас заглянуть только в интернет ,каких только аппаратов нет. У нас на рынке уже продают.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:50

      У меня двоюродный брат, и когда я маленьким был в деревне, то в Молдавии его звали ТолИкэ.

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:50

      Глядя на современных российских полицейских, поневоле ежишься при мысли, что те, кто не прошел аттестацию, сейчас где-то среди людей.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 26 ноября 2018, 20:51

      Умельцы такие теперь делают и уже в промышленных объёмах. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 26 ноября 2018, 20:52

      (с) У нас на рынке уже продают.

      Хорошо, что хоть не в здании ОВД торгуют ! ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 20:54

      Сейчас все поставлено на поток.

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 26 ноября 2018, 20:54

      посмотрит с осуждением,))
      _____________-
      и дужкою очков,скрывая раздраженье
      всем сразу мило погрозит...

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 20:55

      Олег, с родственниками из Молдавии связь поддерживаешь ? Как там люди живут-то хоть сейчас ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 26 ноября 2018, 20:56

      Им только дай документ с подписью и печатью.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 20:59

      (с) Сразу станет стыдно и не уютно..))

      А мы, стоя на одной ноге, носком ботинка другой полукруги на земле почертим туда-сюда, потупясь долу, и всё пройдёт

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:00

      Пожарники отказались тушить здание налоговой и уехали под аплодисменты.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 26 ноября 2018, 21:02

      Пора заканчивать. Всего доброго. Спокойной ночи.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:02

      Написал свое резюме... Распечатал... Перечитал... Аж расплакался... Ну просто жаль такого человека на работу отдавать!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 26 ноября 2018, 21:03

      Давай, Саня, спокойной ночи ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:04

      С дядькой созваниваюсь. Живут бедно, с Украиной соревнуются. Украина сейчас обошла Молдавию и считается самой бедной страной в Европе. Молодёжь уезжает в города давно в поисках работы. Многие к нам, Румынию, Италию, Францию и т.д. Тоже там майдануют как хохлы и всё рвались в Европу с румынами объединиться. Дорвались приняли в Евросоюз и теперь бегут туда работать и жить. У меня давно двоюродная сестра живёт во Франции, сейчас и её меньшая сестра к ней уехала и учится там.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:04

      Такой и дома пригодится для хозяйства.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:05

      (с) и всё пройдёт...
      Может и пройдёт, может и просыплется, а может и прольётся..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 26 ноября 2018, 21:05

      Спокойной ночи, Саша !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:10

      Тренер, обращаясь к своей проигравшей команде, на следующий день после неудачной игры:
      - Какая скотина вчера после игры первая произнесла: "Ну, что ?"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:13

      Люди создали машины разными, пробки уравняли их.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:14

      Ирония жизни в том, что ваша неземная, волшебная и неповторимая дама сердца — это, как правило, чья-то бывшая стерва.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 21:15

      (с) Многие к нам, Румынию, Италию, Францию и т.д...
      Переселение народов под лозунгами единой Еуропы, сдобренное посулами и заманухами... Только не понимают, что Западу нужны молодые руки и гладкие задницы... И не более...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:15

      Чем отличается депутат от обычного человека?
      Услышав треск, обычный человек незаметно проверяет брюки, а депутат - рожу.


      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:19

      Главная задача любой управляющей компании — нагревать население.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 21:23

      Они там с 90-х годов уже дорогу проложили, когда рухнул Союз. Дядька закончил университет филологический факультет в Кишинёве и 5 лет в Италии клубнику собирал. Хорошо, хоть заработал денег и купил квартиру детям в Кишинёве, сейчас даёт её, живя в райцентре. Его старший сын декан, завкафедрой, профессор в одном из вузов. а две дочери вот во Франции. Сам уже 7 лет живёт, жена умерла от рака. У него всё нормально, а сельская родня живёт за счёт своего хозяйства.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:26

      (с) отличается депутат от обычного человека...
      Кроме отличий, хотелось бы услышать про единение депутатов и народа, про спаянность идей и уверенность в неделимом справедливом будущем..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:26

      Да, в пробках все едины и мигалки не помогут...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 21:26

      Если бы Горбатый не сдал Союз и Варшавский Договор, тем самым обеспечив ядру западного капитала огромнейшие новые рынки сбыта, то неизвестно ещё какая из систем первой накрылась бы медным тазом

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:28

      Под депутатами и стул трещать будет, откормленные...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:29

      Этот голубь мира всем на голову нас-р.ал...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 21:33

      (с) про единение депутатов и народа, про спаянность идей и уверенность в неделимом справедливом будущем..

      Андреас, это в нашем-то сословном обществе ?! Ну-ну !

      Речь депутата в Думе
      - Господа, у нас уже всё есть: и недвижимость, и яхты, и счета в оффшорах, а не пора ли нам подумать и о простом народе ?
      Голос из зала:
      - Да, правильно ! Душ по 300 бы не помешало !! ......
      ((((

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:35

      (с) это в нашем сословном-то обществе?!...
      Это утопические всхлипывания среднестатистического россиянина, который под рюмку, иногда, мечтает об идеях Томаса Мора..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 21:37

      Вот подумалось...Олег..)
      Собрав всю твою родню можно создать отдельное княжество с собственным войском ,и торгпредством.))
      у меня вот пальцев на руке хватит уже ,к сожалению...(

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:37

      Истамбул рулит ! Поставил на них всю сегодняшнюю дневную пайку 450 ))
      76 минута
      Гёзтепе 0-2 Истанбул ББ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:39

      (с) Поставил на .... сегодняшнюю дневную пайку 450...
      А я, нынче, спустил на все игры по 1К всё ранее накопленное болеварство..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 26 ноября 2018, 21:39

      Чего, чего, а родни в Молдавии много. Я всех и не знаю. Детей много у всех было. На Украине значительно меньше. Раскидало всех кто где...

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 21:42

      (с) всё ранее накопленное болеварство..))

      На каких именно ? Я почему-то уже пару раз подряд на немцах обмишулился ! Причём очень некисло ! ((

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 26 ноября 2018, 21:44

      (с) рок кочегарят везде , но питерский на особом счету

      +++++
      тоже как то приставал с этим вопросам к питерским ... видно есть секрет... не раскрывают его нам проходимцам)

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 26 ноября 2018, 21:45

      Здорово, Андрик ! ))

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:46

      (с) На каких именно?...
      Накопилось по 30ку... Вот сегодня и проставил на концовку нынешних игр и на часть завтрашних..)) Не пропадать же добру!!
      Зато не жалко на всякую несбыточность ставить..))

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 26 ноября 2018, 21:46

      А вот с янычарами у меня всегда Мир, Дружба, Жвачка ))

      4
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 26 ноября 2018, 21:46

      (с) выполнен Лёхой даже смартфон

      "человек измученный андройдом")

      4
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 26 ноября 2018, 21:48

      (с) Коррупция знает дзю-до...
      Умеешь ты, Толя, нагнуть стихом вольным и фразой ретивой!..))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 26 ноября 2018, 21:48

      здоровчик Макс! вернулся с гастролей, а у вас тут весело ))

      3
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 26 ноября 2018, 21:49

      (с) а у вас тут весело ))

      Однако, кворум !

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 26 ноября 2018, 21:51

      (с) Поэтому уже бухой...
      Пожалуйста, не толкай меня в крутое пике..))
      Пойду-ка я закуску превращу в еду!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 26 ноября 2018, 21:52

      болеварство.
      -----------
      я отполз от хвоста дивизиона и успокоился..
      так-то настрать,но ретивое шепчет,что нельзя скатиться ниже закадык...))

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 26 ноября 2018, 21:55

      (с) вернулся с гастролей...
      Не настораживай, друже... Гастроли...
      Надеюсь, что выступление прошло успешно и плодотворно..))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 21:56

      (с) ...а родни много .... я всех не знаю..

      Олег, такая же хрень.... приедешь в Раевку.... они все высыпят.... блин , где чьи дети , как кого зовут....?
      стыдно , краснею.... но вида не подаю... типа всех знаю))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 26 ноября 2018, 21:58

      (с) надеюсь выступление прошло успешно

      да на лавочки солировал.... клоуны в годах всегда были там в почёте..))
      вот и до меня очередь дошла..(

      3
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 26 ноября 2018, 21:59

      (с) нельзя скатиться ниже...
      Можно..)) Зато нервы в поряде и глаза цифирками не ломаешь..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:01

      Я же так был только в детстве и последний раз в 1974г. В детстве кого-нибудь отлупишь, кто дразнился, потом оказывается, что родственник.))) У деда и бабушки было много братьев и сестёр, у них дети и внуки и так всюду.

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 26 ноября 2018, 22:01

      Толик, я вчера стал невольным свидетелем как ты в полнолуние пытался искусить Рубика Докояна прогнозами и ставками...)
      ...но объект не поддался... )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 26 ноября 2018, 22:02

      Хлопцы, спокойного вам вечера и доброй ночи ! Я отваливаюсь ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 26 ноября 2018, 22:02

      Всем пока.
      Завтра опять на дежурстве.Дедовщина форевер.
      Андроид на века.
      Пока.
      ...Пока.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 22:04

      (с) ....был в последний раз в 1974г.

      ....а в этот момент где то в Ростове родился мальчик по имени Максим)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:05

      Андрик, было дело по неосторожности )))
      Спокойной ночи ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 ноября 2018, 22:06

      До завтра, Макс. Спокойной ночи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 26 ноября 2018, 22:07

      увидимся Макс!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 26 ноября 2018, 22:08

      (с) дальнейшая фраза...
      Надежда, сдобренная слезами радости и воззваниями к богу..))
      А между строк - в, вдруг не приедут?!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:10

      Я понимаю, когда ставят зная команды, состав, силу соперников. А то вот ставят на игры чемпионата Турции, на молодёжные составы и в таком же духе. Тут чистые угадайки.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 26 ноября 2018, 22:10

      (с) доброй ночи...
      И тебе приятных сновидений!..
      Завтра не проспи!!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 22:13

      видел Олег...! многие бы не устояли перед такими искушениями, но ты был - кремень!!

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 26 ноября 2018, 22:14

      (с) Дедовщина форевер...
      Преврати дедовщину в ветеранство беливе..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:17

      То, что меня не захватывает, я не смотрю и не играю. А сейчас начинает чемпионат мира по волею среди клубных команд. ЧЕ по гандболу среди женщин. Еврокубки по баскету, футболу, КМ по биатлону, я всё это смотрю.

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      ...
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      Project Бабангида > shlomo 26 ноября 2018, 22:19

      (с) да обидно....

      понимаю темя Толь...! твой намётанный глаз быстро определил что там есть перспектива.... и не плохо бы её реализовать... но человеку дорого "чистое" и непорочное отношение к спорту, и тут надо его понять...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 22:22

      (с) ...я всё это смотрю

      в способностях объять не объятное , тебе здесь Олег равных нет...
      я лично и футбол то по нормальному сейчас редко смотрю... остальное вообще мимо меня проходит

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      Project Бабангида > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:24

      в душ сгоняю...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:25

      И я стал меньше смотреть из-за большого времяпровождения в интернете и с появлением внучки.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:25

      Давай, очищайся... )))

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      ...
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      insider_retro > shlomo 26 ноября 2018, 22:26

      (с) В кибервойсках дедовщина выражается...
      Интересно, как распределяются обязанности в научных ротах?!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 26 ноября 2018, 22:38

      (с) дедовщина 21 века ...
      И нет в ней места подвигу..))
      А может, это и к лучшему...
      До тех пор, пока, солдат будет видеть горловину бака КАМАЗа только на картинке, а генералы будут представлять войну в 3D, - мы будем с ностальгией вспоминать ту дуболомную и махровую, но могучую армию 20 века..((

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 22:38

      (с) давай очищайся

      да чё там... меня проткни, дым выёдет.... и кусок кожи на кафеле "дополнит утренний пейзаж" )

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      ...
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      Project Бабангида > shlomo 26 ноября 2018, 22:41

      (с) чуть съёжилось но видо не подало...

      Алле Борисовне на заметку..))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:43

      Я вчера откисал в ванной, завалился на полчаса отогреваясь, потом под душем и постирушку сделал. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:44

      У неё уже все заметки стёрлись... )))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 26 ноября 2018, 22:44

      (с) дуболомную , махровую но могучиу

      Андрес, ты сегодня цитатами просто брызжешь !! +

      уже всё забрызгал))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 22:45

      (с) у неё уже все заметки стёрлись

      клеймо негде ставить..))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:48

      простите мне мою орфографию... ибо сам не не ведаю что пишу..))
      да ещё и не проверяю ..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:49

      Там теперь свой клеймовщик имеется.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:52

      (с) всё забрызгал))...
      Подотру за собой..))
      Но, ведь, так и было... Было...
      А сейчас, тактические очки на каске, кричат о современном устройстве армии, но очковтирательство в любом виде, почти всегда, очевидно и позорно...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 22:52

      (с) там теперь свой клеймовщик ....

      я вас умоляю.... там без слёз не взглянешь... сам дырявый как друшлаг... это ж всё на публику

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 26 ноября 2018, 22:53

      (с) простите мне мою орфографию...
      Теперь ожидаем коленопреклонения и за твою пунктуацию..))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 22:55

      (с) свой клеймовщик имеется...
      А вот бурильщика, наверное, уже нет... Возможно, давно..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 26 ноября 2018, 22:55

      (с) ..очки на каске

      Андрес, тут мне вообще лучше сопеть в тряпочку , так как армии даже не понюхал, хоть и не прятался...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 26 ноября 2018, 22:59

      (с) за свою пунктуацию

      в своё оправдание могу лиж сказать - что во время сна я за свою пунктуацию ответственности не нису))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 23:00

      Да бог с ними. Пусть живут как могут.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 23:01

      ))) Возможно, как и пахаря.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 26 ноября 2018, 23:06

      (с) я лучше точки поставлю

      понимаю Толян как обидно, когда одни потом и кровью строили и поднимали, другие с честью несли и чли традиции, потом пришли пройдохи и всё в миг похерили.. а вам смотри на это б...л..я...д..ство

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 23:06

      (с) да бог с ними ...

      да куё с ними... (поправлю тебя Олег немножко) )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 23:06

      Пусть так будет.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 26 ноября 2018, 23:09

      (с) оставили одних ....
      Как я тебя понимаю, Толя...
      На суше - не намного лучше, чем на флоте...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 23:09

      ну что братва... дело к полуночи.... кто не успеет прыгнуть в кровать будет иметь дело с Толиком..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 26 ноября 2018, 23:10

      (с) будет иметь дело с Толиком..))...
      Потяну я, нынче, эту не лёгкую лямку..))
      Приятных сновидений, Андрик!..
      Завтра не гоняй!!..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 26 ноября 2018, 23:10

      до завтра хлопцы...! обратный отсчёт пошёл..)

      всем пока

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 23:11

      Да, можно закругляться потихоньку и на боковую, кто устал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 ноября 2018, 23:12

      Давай, Андрюша, отдыхай, до завтра.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 26 ноября 2018, 23:14

      У него возраст позавидуешь.)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 26 ноября 2018, 23:16

      (с) ... не боец...

      ещё какой боец...! просто берёшь не силой а точностью удара

      удачи всем

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 23:16

      Пожалуй, и я парни, нынче, окуклюсь..))
      Надо ещё в душе не поскользнуться, почитать на сон грядущий..))
      Спасибо за вечер и настроение!..
      Приятных сновидений и внятного пробуждения завтра!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 23:18

      (с) возраст позавидуешь.))...
      Ну, вот!.. Умеешь, Олег, сон подпортить...))
      Теперь буду мучиться от зависти до утра..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 23:19

      Всем спокойной ночи и хорошего отдыха. Я базу подберу и тоже переключусь только на телик.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 ноября 2018, 23:19

      Это их преимущество, что тут поделаешь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 26 ноября 2018, 23:21

      Я в том возрасте, что 15 скинуть не прочь, но уже сколько есть все мои. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 26 ноября 2018, 23:25

      Когда смотришь на молодых и длинноногих, то хочется, но увы...

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      Рубик Докоян > shlomo 26 ноября 2018, 23:29

      Взаимно,Толя. Спокойной ночи., базу уже забил.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 26 ноября 2018, 23:36

      Добро. Рыбус тебе в помощь... )))

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