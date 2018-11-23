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    Божович хочет видеть в «Крыльях» четырех новичков

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, что рассчитывает улучшить турнирной положение во второй части чемпионата России.

    «Понимаю, что результат пока не тот, которого все от нас ждут. Мы перестраиваем игру команды. Где-то нам пока не везет. С точки зрения футбола, на игру «Крыльев» сейчас, возможно, стало интереснее смотреть. Мы должны исправить нынешнее турнирное положение команды и показывать яркий футбол, который будет нравиться болельщикам.

    Нам желательно усилить состав 4 игроками серьезного уровня, чтобы как минимум избежать стыковых матчей. Это опорный полузащитник, быстрый фланговый полузащитник, креативный атакующий хавбек, способный играть на позиции «под нападающими», создавать моменты, отдавать хороший пас, сам забивать голы. И также нужен результативный форвард.

    Для меня важно, что у команды есть поддержка, стабильность, ей созданы все условия для выступления в Премьер-лиге», – сказал Божович.

    После 14 туров команда из Самары занимает в турнирной таблице РПЛ 13-е место.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    23.11.2018 07:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 24 ноября 2018, 08:50

      Неужели наши "руководители" учтут мнение тренера? А то, по словам Тихонова, он порой не знал кого покупают ему в команду.

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 23 ноября 2018, 16:42

      приятно смотреть на игру Крыльев, под управлением Божовича, в отличае от Рубина Бердыевского, где по 11 чел в штрафной весь матч суетятся.... а потом говорят что на Рубин не ходят из-за Ак Барса.... из-за унылого футбола, господа

      Божовичу удачи! побольше бы таких качественных тренеров в нашем чемпионате

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 14:54

      Могли бы и купить ,если бы вы не потеряли 25млн. в трансферах с вратарями.

      3
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 23 ноября 2018, 13:07

      Регион одной ногой бомж и там не до футбола

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 ноября 2018, 12:38

      кто ж купит? в бюджет надо для начала заглянуть а потом хотеть

      2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 23 ноября 2018, 11:00

      Неучи! Ни четырех, а четверых! Четырех - это когда телки!

      0
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      Рейтинг: +3502

      FRZZ 23 ноября 2018, 10:36

      Открыл Америку.....С такими 4-я игроками попрет вперед любая команда.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 10:20

      Кстати, состав у КС не самый слабый. Просто игроки при Тише разболтались совсем.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 23 ноября 2018, 09:49

      Самара футбольный город ,там должна быть приличная команда.Но классный тренер должен уметь играть с теми кто есть,а не просить заменить пол-команды,как Манчини.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > александр п 23 ноября 2018, 10:28

      Манчини напихали всякого г-на, оно и сейчас в Зените лежит балластом.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 23 ноября 2018, 12:03

      Хочешь сказать ,что трансферы с ним не согласовывали?

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 23 ноября 2018, 09:19

      Как по мне, я бы попрощался с Корниленко и Соболевым и искал бы нормальных нападающих на их место, При всем уважении Колрнило много сделал для Крыльев но он уже староват и не может показывать прежней игры, хотя на стандартах бывает полезен, но нужно забивать больше, а Соболев вообще не уровень РПЛ.

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