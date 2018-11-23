Божович хочет видеть в «Крыльях» четырех новичков

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, что рассчитывает улучшить турнирной положение во второй части чемпионата России.

«Понимаю, что результат пока не тот, которого все от нас ждут. Мы перестраиваем игру команды. Где-то нам пока не везет. С точки зрения футбола, на игру «Крыльев» сейчас, возможно, стало интереснее смотреть. Мы должны исправить нынешнее турнирное положение команды и показывать яркий футбол, который будет нравиться болельщикам.

Нам желательно усилить состав 4 игроками серьезного уровня, чтобы как минимум избежать стыковых матчей. Это опорный полузащитник, быстрый фланговый полузащитник, креативный атакующий хавбек, способный играть на позиции «под нападающими», создавать моменты, отдавать хороший пас, сам забивать голы. И также нужен результативный форвард.

Для меня важно, что у команды есть поддержка, стабильность, ей созданы все условия для выступления в Премьер-лиге», – сказал Божович.

После 14 туров команда из Самары занимает в турнирной таблице РПЛ 13-е место.