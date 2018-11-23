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    Хагуш: «Футбол Кононова максимально приближен к спартаковскому стилю»

    Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш уверен, что у бывшего главного тренера его команды Олега Кононова все удачно сложится в «Спартаке».

    – Вы, как воспитанник «Спартака», можете сказать, что Кононов ставит именно спартаковскую игру?

    – Скажу так: у него очень красивый, комбинационный футбол, все низом. Он максимально приближен к тому, что называют спартаковским стилем. В «Спартаке» у Кононова однозначно все получится. По крайней мере он поставит команде ту игру, которую от него все ждут.

    – В одном из интервью вы вспоминали эпизод с Гончаренко, когда он мог бросить в футболистов льдом, чтобы взбодрить команду. Принято считать, что Кононов – мягкий тренер, «пряник». Он на что-то подобное способен?

    – Я бы не сказал, что Кононов мягкий и уж тем более «пряник». Когда нужно, он может накричать. У нас в этом сезоне была пара матчей, когда он в перерыве очень жестко пихал и было что-то похожее на ту историю с Гончаренко. Только сами игры я называть не хотел бы.

    – И все-таки можно утверждать, что Гончаренко жестче, чем Кононов?

    – Да что тот, что другой не дают спуску. Я не знаю, почему сложилось такое мнение об Олеге Георгиевиче, оно в корне неверное. Может, дело в том, что Кононов – культурный человек, выглядит красиво и тихо говорит? Просто у него такой стиль.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2018 06:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 14:37

      Для того что бы привить этот стиль потребуется время. в данном случае перерыв как нельзя кстати.

      2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 ноября 2018, 07:51

      Сейчас у "Спартака" нет стиля.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 ноября 2018, 07:31

      Тоже собрался в Спартак?

      1
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