Хагуш: «Футбол Кононова максимально приближен к спартаковскому стилю»

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш уверен, что у бывшего главного тренера его команды Олега Кононова все удачно сложится в «Спартаке».

– Вы, как воспитанник «Спартака», можете сказать, что Кононов ставит именно спартаковскую игру?

– Скажу так: у него очень красивый, комбинационный футбол, все низом. Он максимально приближен к тому, что называют спартаковским стилем. В «Спартаке» у Кононова однозначно все получится. По крайней мере он поставит команде ту игру, которую от него все ждут.

– В одном из интервью вы вспоминали эпизод с Гончаренко, когда он мог бросить в футболистов льдом, чтобы взбодрить команду. Принято считать, что Кононов – мягкий тренер, «пряник». Он на что-то подобное способен?

– Я бы не сказал, что Кононов мягкий и уж тем более «пряник». Когда нужно, он может накричать. У нас в этом сезоне была пара матчей, когда он в перерыве очень жестко пихал и было что-то похожее на ту историю с Гончаренко. Только сами игры я называть не хотел бы.

– И все-таки можно утверждать, что Гончаренко жестче, чем Кононов?

– Да что тот, что другой не дают спуску. Я не знаю, почему сложилось такое мнение об Олеге Георгиевиче, оно в корне неверное. Может, дело в том, что Кононов – культурный человек, выглядит красиво и тихо говорит? Просто у него такой стиль.