Нигматуллин: «Думаю, в оставшихся матчах «Спартака» до паузы сыграет Максименко»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что Александр Максименко будет основным голкипером красно-белых до начала межсезонья.

Ранее сообщалось, что к тренировкам в общей группе вернулся Александр Селихов.

«Во-первых, поздравляю Селихова с тем, что он приступил к тренировкам. Но одно дело – вернуться к тренировкам, а другое – в основной состав. Должно пройти определенное время, так что вряд ли Александр сыграет. Сейчас Селихов находится не в таком игровом режиме, чтобы ставить его в стартовый состав. Хотя может быть, что Кононов и его тренерский штаб думают по-другому.

Думаю, в зимней паузе «Спартак» начнет с чистого листа, там все будут в равных условиях. Я предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров», — сказал Нигматуллин.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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