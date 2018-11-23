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    «Бавария» – Дрогба: «Ты разбил наши сердца, но мы все равно поздравляем тебя с выдающейся карьерой»

    «Бавария» обратилась к бывшему нападающему «Челси» Дидье Дрогба. На прошлой неделе 40-летний ивуариец завершил футбольную карьеру.

    «Однажды ты разбил наши сердца, но мы все равно поздравляем тебя с выдающейся карьерой. Всего наилучшего в дальнейшем», – говорится в сообщении мюнхенцев.

    В 2012 году «Челси» и «Бавария» играли в финале Лиги чемпионов. Дрогба сравнял счет на 88-й минуте и перевел игру в дополнительное время. В итоге матч выиграли лондонцы.

    Источник: Официальный твитер «Баварии»

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    23.11.2018 00:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 24 ноября 2018, 06:58

      По-моему, очень достойный поступок со стороны "Баварии".

      2
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      Рейтинг: +17330

      YRLV88 23 ноября 2018, 00:58

      Молодцы баварцы! Не забыли Дидье

      11
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