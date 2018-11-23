«Бавария» – Дрогба: «Ты разбил наши сердца, но мы все равно поздравляем тебя с выдающейся карьерой»

«Бавария» обратилась к бывшему нападающему «Челси» Дидье Дрогба. На прошлой неделе 40-летний ивуариец завершил футбольную карьеру.

«Однажды ты разбил наши сердца, но мы все равно поздравляем тебя с выдающейся карьерой. Всего наилучшего в дальнейшем», – говорится в сообщении мюнхенцев.

В 2012 году «Челси» и «Бавария» играли в финале Лиги чемпионов. Дрогба сравнял счет на 88-й минуте и перевел игру в дополнительное время. В итоге матч выиграли лондонцы.