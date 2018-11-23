«Бавария» – Дрогба: «Ты разбил наши сердца, но мы все равно поздравляем тебя с выдающейся карьерой»

По-моему, очень достойный поступок со стороны "Баварии".
«Бавария» обратилась к бывшему нападающему «Челси» Дидье Дрогба. На прошлой неделе 40-летний ивуариец завершил футбольную карьеру.
«Однажды ты разбил наши сердца, но мы все равно поздравляем тебя с выдающейся карьерой. Всего наилучшего в дальнейшем», – говорится в сообщении мюнхенцев.
В 2012 году «Челси» и «Бавария» играли в финале Лиги чемпионов. Дрогба сравнял счет на 88-й минуте и перевел игру в дополнительное время. В итоге матч выиграли лондонцы.
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— FC Bayern English (@FCBayernEN) 22 ноября 2018 г.