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    Молло и Виталий Денисов восстановились от травм и готовы сыграть со «Спартаком»

    «Крылья Советов» сегодня провели подготовительную тренировку к матчу 15-го тура чемпионата России со «Спартаком».

    Защитник Виталий Денисов и хавбек Йоан Молло отправились от травм и занимались в общей группе. Они готовы сыграть против красно-белых.

    Владимир Полуяхтов и Ваня Вучичевич продолжают восстановление.

    Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится 25 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    22.11.2018 23:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 ноября 2018, 00:17

      Но Полуяхтова и Вани будет не хватать " КС" в этой игре. Интрига в матче присутствует и результат важен для обеих команд. Жаль, что погода минусовая будет.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 00:06

      Хорошие игроки.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 22 ноября 2018, 23:58

      это хорошо! не может не радовать

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