Молло и Виталий Денисов восстановились от травм и готовы сыграть со «Спартаком»

Но Полуяхтова и Вани будет не хватать " КС" в этой игре. Интрига в матче присутствует и результат важен для обеих команд. Жаль, что погода минусовая будет.
«Крылья Советов» сегодня провели подготовительную тренировку к матчу 15-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Защитник Виталий Денисов и хавбек Йоан Молло отправились от травм и занимались в общей группе. Они готовы сыграть против красно-белых.
Владимир Полуяхтов и Ваня Вучичевич продолжают восстановление.
Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится 25 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени.