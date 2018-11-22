Молло и Виталий Денисов восстановились от травм и готовы сыграть со «Спартаком»

«Крылья Советов» сегодня провели подготовительную тренировку к матчу 15-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Защитник Виталий Денисов и хавбек Йоан Молло отправились от травм и занимались в общей группе. Они готовы сыграть против красно-белых.

Владимир Полуяхтов и Ваня Вучичевич продолжают восстановление.

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится 25 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени.