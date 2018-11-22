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    Адриано: «С Кононовым в «Спартаке» возросла интенсивность тренировок. Работаем в режиме нон-стоп»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о работе под руководством нового главного тренера Олега Кононова.

    «Впечатления от первых дней работы под руководством Олега Кононова наилучшие. Главный тренер чeтко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться. Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и чисто в футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку и этот ход сработал.

    На тренировочном процессе отразилось то, что Кононов рассчитывает, чтобы «Спартак» играл в атакующий футбол. Занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах. Что именно изменилось в тренировках? Прежде всего, возросла интенсивность. Работаем практически без пауз. Раньше они были, а теперь – нон-стоп», – сказал Адриано.

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.11.2018 22:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +14

      Dzecson 23 ноября 2018, 14:59

      А, что раньше мешало играть интенсивно!
      Обязательно нужна палка, чтобы подгоняла...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 11:45

      Если вас устраивает тренировочный процесс - ждем отдачи. Болельщики только "за".

      5
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      Рейтинг: +762

      sprint5 23 ноября 2018, 11:18

      а что от самих ничего не зависит

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 23 ноября 2018, 09:58

      а то все сидели или спали

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 23 ноября 2018, 00:27

      ok

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 23 ноября 2018, 00:07

      Надеюсь, Кононов назначил такие тренировки с разрешения Глушакова? А то через месяц опять будет тренерская отставка.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 23:28

      Наработки Кононова и его тренировки скажутся в играх по весне после зимних сборов. Возможно уже в зимнее ТО определятся по составу и персоналиям на выход как и на покупку.

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 16:50

      Никого Кононову до лета не купят,на выход могут.Экономия дело святое.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 23 ноября 2018, 17:11

      Посмотрим, но качественные покупки осуществляют в летнее ТО, а в зимне ТО делают покупки игроков из Африки и Южной Америки, если припечёт...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 22:59

      Адриано: «С Кононовым в «Спартаке» возросла интенсивность тренировок...
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      Команда может не простить!

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 22 ноября 2018, 22:52

      Смотрите, а то с дури можно и пипиську сломать.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 22 ноября 2018, 22:49

      Ну что же, ждем движения вперед. Раз впечатления наилучшие от руководства Кононова, довольны обозначенными задачами и согласны с его позицией, дело за вами.
      Болельщики поддержат, если будут видеть страсть, старание и жажду победы. Болельщики не любят равнодушных и ленивых на поле. Вы - Спартак! А это великий клуб и негоже болтаться в середине турнирной таблицы. Вы можете лучше, мы ждем от вас побед и хорошей игры.

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