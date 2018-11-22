Адриано: «С Кононовым в «Спартаке» возросла интенсивность тренировок. Работаем в режиме нон-стоп»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о работе под руководством нового главного тренера Олега Кононова.

«Впечатления от первых дней работы под руководством Олега Кононова наилучшие. Главный тренер чeтко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться. Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и чисто в футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку и этот ход сработал.

На тренировочном процессе отразилось то, что Кононов рассчитывает, чтобы «Спартак» играл в атакующий футбол. Занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах. Что именно изменилось в тренировках? Прежде всего, возросла интенсивность. Работаем практически без пауз. Раньше они были, а теперь – нон-стоп», – сказал Адриано.

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