«Спорт-Экспресс»: «Спартак» продлил контракт с Зобниным и повысил сумму отступных до 30 миллионов

По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» в начале осени продлил контракты с полузащитником Романом Зобниным и голкипером Александром Максименко.

По новому договору 24-летнего хавбека его зарплата возросла, а сумма отступных увеличилась до 30 миллионов евро. Что касается 20-летнего вратаря, то его соглашение также предусматривает повышение зарплаты.

В этом сезоне Зобнин провел 19 матчей за красно-белых во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Максименко также выходил на поле в 19-ти играх и пропустил 24 мяча.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.