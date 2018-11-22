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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» продлил контракт с Зобниным и повысил сумму отступных до 30 миллионов

    По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» в начале осени продлил контракты с полузащитником Романом Зобниным и голкипером Александром Максименко.

    По новому договору 24-летнего хавбека его зарплата возросла, а сумма отступных увеличилась до 30 миллионов евро. Что касается 20-летнего вратаря, то его соглашение также предусматривает повышение зарплаты.

    В этом сезоне Зобнин провел 19 матчей за красно-белых во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Максименко также выходил на поле в 19-ти играх и пропустил 24 мяча.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2018 21:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 10:43

      Все правильно. Игрок нужный Спартаку.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер > zigbert 23 ноября 2018, 17:17

      Да и "Зенит" не дремлет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 23 ноября 2018, 06:18

      Всё логично.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 22 ноября 2018, 23:10

      Полностью приветствую, Рома - наша надежда, как клубная так и сборная!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 22:42

      Какая зарплата у Ромы, а тем более повысили вопросов нет как и по Максименко, у последнего совсем иной порядок цифр. Это не 2, 5 ляма 31 -летнего Глушакова. Парень перспективный и для своих лет играет на приличном уровне. Здесь игровой опыт очень важен и у него всё впереди.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 ноября 2018, 22:27

      Зобнин заслужил.Базара нет.
      Максименко же повысили, но сумму не называют.Я так понимаю авансом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 22 ноября 2018, 22:23

      Хоть что то хорошее, за два месяца!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 22 ноября 2018, 21:32

      за что такую зарплату.живут в другом измерении.он чтото выграл .пипец нашли звезду

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 ноября 2018, 21:26

      Максименко точно ни о чем. Искры нет. Опаздывает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 21:22

      Максименко также выходил на поле в 19-ти играх и пропустил 24 мяча...
      И за это повысили зарплату?

      0
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 22 ноября 2018, 21:20

      Ну, Зобнин понятно, а вот Максименко-то за что зарплату поднимать?

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Старикан 22 ноября 2018, 21:22

      Зобнин работяга!

      3
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