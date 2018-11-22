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    Тренер сборной Египта: «Салаху лучше покинуть «Ливерпуль», если клуб не выиграет титулов»

    Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре считает, что нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху стоит задуматься о смене команды в ближайшем будущем.

    «Для него, возможно, будет лучше уйти в течение одного-двух сезонов, если «Ливерпуль» не выиграет никаких титулов», – сказал Агирре.

    Последний трофей на внутренней арене мерсисайдцы завоевывали в 2012 году (Кубок английской лиги), в Европе в последний раз «Ливерпуль» побеждал в 2005-м (в Лиге чемпионов).

    Источник: ESPN

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    22.11.2018 20:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 ноября 2018, 08:09

      Да, в клуб чемпион Египта, какой он там, хз.))))

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 ноября 2018, 06:01

      Советчики, блин, повылазили. Вы у себя там свой бардак сначала разгребите

      2
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