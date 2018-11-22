Тренер сборной Египта: «Салаху лучше покинуть «Ливерпуль», если клуб не выиграет титулов»

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре считает, что нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху стоит задуматься о смене команды в ближайшем будущем.

«Для него, возможно, будет лучше уйти в течение одного-двух сезонов, если «Ливерпуль» не выиграет никаких титулов», – сказал Агирре.

Последний трофей на внутренней арене мерсисайдцы завоевывали в 2012 году (Кубок английской лиги), в Европе в последний раз «Ливерпуль» побеждал в 2005-м (в Лиге чемпионов).