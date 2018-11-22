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    La Gazzetta dello Sport: Неймар не сыграет с «Ливерпулем», участие Мбаппе под вопросом

    «ПСЖ» лишился одного из своих основных нападающих накануне матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    По информации La Gazzetta dello Sport, встречу пропустит Неймар. В товарищеской игре за сборную Бразилии против Камеруна (1:0) футболист получил растяжение связки паха правой ноги. На восстановление ему понадобится около двух недель.

    Под вопросом остается участие в матче с мерсисайдцами и Килиана Мбаппе, который заработал ушиб плеча в контрольной игре с Уругваем (1:1). В ближайшие 48 часов медицинский штаб «ПСЖ» будет наблюдать за состоянием форвард, после чего примет решение относительно его появления во встрече с английской командой.

    Матч «ПСЖ» – «Ливерпуль» состоится в среду, 28 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    22.11.2018 20:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 10:22

      Тяжелый случай, если учесть что даже за 3 место в группе идет борьба.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 20:51

      Без этих двух игроков ПСЖ в нападении совсем никакой будет. Обидно получать травмы в "товарняках" перед определяющим играми на групповом этапе ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +715

      Mario84 22 ноября 2018, 20:33

      Опять не везёт ПСЖ в Лиге чемпионов.

      2
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 22 ноября 2018, 20:33

      Печально конечно.

      0
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