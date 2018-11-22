La Gazzetta dello Sport: Неймар не сыграет с «Ливерпулем», участие Мбаппе под вопросом

«ПСЖ» лишился одного из своих основных нападающих накануне матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

По информации La Gazzetta dello Sport, встречу пропустит Неймар. В товарищеской игре за сборную Бразилии против Камеруна (1:0) футболист получил растяжение связки паха правой ноги. На восстановление ему понадобится около двух недель.

Под вопросом остается участие в матче с мерсисайдцами и Килиана Мбаппе, который заработал ушиб плеча в контрольной игре с Уругваем (1:1). В ближайшие 48 часов медицинский штаб «ПСЖ» будет наблюдать за состоянием форвард, после чего примет решение относительно его появления во встрече с английской командой.

Матч «ПСЖ» – «Ливерпуль» состоится в среду, 28 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.