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    «Ювентус» может купить Рабьо в январе за 10 миллионов

    «Ювентус» может предложить «ПСЖ» 10 миллионов евро за полузащитника Адриана Рабьо в зимнее трансферное окно.

    Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает в июне 2019 года, и я с января он сможет вести переговоры с другими клубами. На француза также претендует «Барселона», поэтому туринцы готовы заплатить 10 миллионов в январе. Таким образом, они намерены выиграть конкуренцию за игрока у каталонцев, которые рассчитывают подписать его в качестве свободного агента летом.

    При этом предложение «Ювентуса» было бы предпочтительнее для «ПСЖ», поскольку в июне Рабьо уйдет бесплатно.

    Источник: Football Italia

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    22.11.2018 20:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70

      rude boy 23 ноября 2018, 05:34

      Если парижанам пригрозят вылетом из еврокубков за финансовые махинации, десятка за Рабьо погоду не сделает.
      Интересней понаблюдать, как Мадрид, Барса, Бавария, Сити будут делить между собой Кавани, Неймара, Мбаппе, Верратти.

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 22 ноября 2018, 21:20

      А сам Рабьо желает играть в барсе

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 20:39

      За него может развернуться борьба между топ-клубами. Такой свободный агент лакомый кусок для многих, поэтому могут включиться и деньги. Хотя полагаю, что там само мнение игрока и его агента будет определяющим.

      1
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