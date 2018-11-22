«Ювентус» может купить Рабьо в январе за 10 миллионов

Если парижанам пригрозят вылетом из еврокубков за финансовые махинации, десятка за Рабьо погоду не сделает.
Интересней понаблюдать, как Мадрид, Барса, Бавария, Сити будут делить между собой Кавани, Неймара, Мбаппе, Верратти.
«Ювентус» может предложить «ПСЖ» 10 миллионов евро за полузащитника Адриана Рабьо в зимнее трансферное окно.
Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает в июне 2019 года, и я с января он сможет вести переговоры с другими клубами. На француза также претендует «Барселона», поэтому туринцы готовы заплатить 10 миллионов в январе. Таким образом, они намерены выиграть конкуренцию за игрока у каталонцев, которые рассчитывают подписать его в качестве свободного агента летом.
При этом предложение «Ювентуса» было бы предпочтительнее для «ПСЖ», поскольку в июне Рабьо уйдет бесплатно.