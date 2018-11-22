«Ювентус» может купить Рабьо в январе за 10 миллионов

«Ювентус» может предложить «ПСЖ» 10 миллионов евро за полузащитника Адриана Рабьо в зимнее трансферное окно.

Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает в июне 2019 года, и я с января он сможет вести переговоры с другими клубами. На француза также претендует «Барселона», поэтому туринцы готовы заплатить 10 миллионов в январе. Таким образом, они намерены выиграть конкуренцию за игрока у каталонцев, которые рассчитывают подписать его в качестве свободного агента летом.

При этом предложение «Ювентуса» было бы предпочтительнее для «ПСЖ», поскольку в июне Рабьо уйдет бесплатно.