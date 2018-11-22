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    Эмери хочет заполучить Дембеле благодаря его дружбе с Обамеянгом

    «Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле.

    У француза дружеские отношения с форвардом лондонцев Пьер-Эмериком Обамеянгом. Футболисты вместе выступали в дортмундской «Боруссии» в сезоне-2016/17. Эту дружбу надеется использовать главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, чтобы заполучить Дембеле.

    Ранее сообщалось, что 21-летний футболист может покинуть каталонский клуб зимой из-за недостатка игровой практики, а также по причине недовольства им некоторых членов совета директоров.

    По информации СМИ, в услугах Дембеле заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси».

    Источник: Sport.es

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    22.11.2018 18:59
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +70

      rude boy 23 ноября 2018, 05:03

      В аренду может уйти вполне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 20:20

      Вот к чему может привести крепкая дружба.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 20:20

      Желающим заполучить Дембеле придётся выложить за него приличную сумму, если "Барса" с ним захочет расстаться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 22 ноября 2018, 19:41

      Каталонию штормит со всех сторон?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 22 ноября 2018, 19:39

      Как говорят - дружба дружбой, а денежки врозь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 22 ноября 2018, 19:33

      Забирайте и не жалко вообще, сам себе карьеру портит

      1
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