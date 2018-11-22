Эмери хочет заполучить Дембеле благодаря его дружбе с Обамеянгом

«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле.

У француза дружеские отношения с форвардом лондонцев Пьер-Эмериком Обамеянгом. Футболисты вместе выступали в дортмундской «Боруссии» в сезоне-2016/17. Эту дружбу надеется использовать главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, чтобы заполучить Дембеле.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист может покинуть каталонский клуб зимой из-за недостатка игровой практики, а также по причине недовольства им некоторых членов совета директоров.

По информации СМИ, в услугах Дембеле заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси».