Эмери хочет заполучить Дембеле благодаря его дружбе с Обамеянгом

В аренду может уйти вполне.
«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле.
У француза дружеские отношения с форвардом лондонцев Пьер-Эмериком Обамеянгом. Футболисты вместе выступали в дортмундской «Боруссии» в сезоне-2016/17. Эту дружбу надеется использовать главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, чтобы заполучить Дембеле.
Ранее сообщалось, что 21-летний футболист может покинуть каталонский клуб зимой из-за недостатка игровой практики, а также по причине недовольства им некоторых членов совета директоров.
По информации СМИ, в услугах Дембеле заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси».