«Ростов» выпустил свитшоты с надписями «епт, хватит ерундой заниматься» и «In Valera we trust»

«Ростов» объявил о пополнении ассортимента в клубном магазине.

Ростовчане запустили в продажу два вида свитшота, посвященных главному тренеру команда Валерию Карпину.

На одном из них написано слово «епт, хватит ерундой заниматься» [ранее специалист произнес эту фразу в одном из промо-роликов ростовчан]. Картинка на другом стилизована под доллар, на котором изображен Карпин с надписью «In Valera we trust».

Карпин возглавил «Ростов» перед началом сезона-2018/19.