«Ростов» выпустил свитшоты с надписями «епт, хватит ерундой заниматься» и «In Valera we trust»

ЕПТ, аж два косаря за надпись.))) Считайте меня жадиной.
«Ростов» объявил о пополнении ассортимента в клубном магазине.
Ростовчане запустили в продажу два вида свитшота, посвященных главному тренеру команда Валерию Карпину.
На одном из них написано слово «епт, хватит ерундой заниматься» [ранее специалист произнес эту фразу в одном из промо-роликов ростовчан]. Картинка на другом стилизована под доллар, на котором изображен Карпин с надписью «In Valera we trust».
Карпин возглавил «Ростов» перед началом сезона-2018/19.