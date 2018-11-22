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    «Ростов» выпустил свитшоты с надписями «епт, хватит ерундой заниматься» и «In Valera we trust»

    «Ростов» объявил о пополнении ассортимента в клубном магазине.

    Ростовчане запустили в продажу два вида свитшота, посвященных главному тренеру команда Валерию Карпину.

    На одном из них написано слово «епт, хватит ерундой заниматься» [ранее специалист произнес эту фразу в одном из промо-роликов ростовчан]. Картинка на другом стилизована под доллар, на котором изображен Карпин с надписью «In Valera we trust».

    Карпин возглавил «Ростов» перед началом сезона-2018/19.

    Источник: ФК «Ростов»

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    22.11.2018 18:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 23 ноября 2018, 12:54

      ЕПТ, аж два косаря за надпись.))) Считайте меня жадиной.

      0
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      Рейтинг: +1502

      777+ 22 ноября 2018, 21:41

      Давай, Ростов - "ковровый" тельник продавай!
      Какого хрена продвигать английский слоган....???
      Нам ЕПТА ближе, нам она милей!!!
      Услышал первый раз я ЕПТУ - был растроган.....

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 21:08

      Только эта, другие фразы браткам Ростова-папы не понятны.

      1
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 22 ноября 2018, 21:01

      енисей и ростов решили в этом сезоне зажечь на околофутбольных фишках...))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 22 ноября 2018, 20:07

      Хайпуют по полной!!)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      Гуус 22 ноября 2018, 20:02

      О головин снялся

      9
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      Рейтинг: +10

      dseruiop 22 ноября 2018, 19:43

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 ноября 2018, 19:23

      Бесвкусица. Но если в Ростове готовы на себя ковры вешать, то и это купят )

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      Рейтинг: +67857

      portero 22 ноября 2018, 19:07

      Ростов , на 50% колония???? по русски слабо написать

      1
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > portero 22 ноября 2018, 19:50

      Вот как вы без чувства юмора живете-то?

      8
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      Рейтинг: +29

      asshunter > Sergey Z 22 ноября 2018, 20:02

      Извините, уважаемый, но почему-то прям хочется ответить Вам надписью с этой самой толстовки.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Владимирыч 22 ноября 2018, 20:36

      Ну тут действительно никакого юмора не вижу, ну написать ЕПТ не мое дело судить хорошо или плохо, но как минимум ничего юморного

      1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Sergey Z 22 ноября 2018, 22:18

      Не хотите платить 2000 за это , платите 6000 за толстовку Мамаева !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Sergey Z 22 ноября 2018, 22:28

      Мамаев будет не довольный !

      3
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