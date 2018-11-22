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    «Команда!» Глушаков опубликовал фото с обеда «Спартака»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков в инстаграме опубликовал фотографию футболистов москвичей с совместного обеда.

    «Команда!» – подписал снимок полузащитник.

    В середине сентября бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил футболиста от тренировок, переведя его в дубль. 22 октября руководство московского клуба отправило итальянского специалиста в отставку, после чего Глушаков вернулся в основной состав красно-белых.

    12 ноября «Спартак» возглавил Олег Кононов.

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    Публикация от text (@glushak8)

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    22.11.2018 17:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 22 ноября 2018, 23:14

      Где команда? Сброд...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 ноября 2018, 21:07

      Ага, и именно её ты предал☝️

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 ноября 2018, 20:10

      по какому поводу обед? обсуждали дальнейшие перспективы или прощание с некоторыми

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 19:59

      Пока этой "команды" не видим.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 22 ноября 2018, 19:06

      Не сказал бы, что это бочка меда, но вот ложка дегтя присутствует.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 22 ноября 2018, 18:53

      Банда ёп )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 18:33

      Бутылки срочно под стол попрятали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 22 ноября 2018, 18:18

      А после обеда в баньку? Глушаков знает толк, как хорошо отдохнуть. ))

      14
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    • ...
      Рейтинг: +10666

      ivany4 22 ноября 2018, 18:11

      Неужели глушак отходную выкатил?!???

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > ivany4 22 ноября 2018, 20:09

      Нет, наверное поминки справляет, он же похороны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 22 ноября 2018, 18:06

      Горячее принесли!
      Вернее тёплое..

      0
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