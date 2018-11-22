«Команда!» Глушаков опубликовал фото с обеда «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в инстаграме опубликовал фотографию футболистов москвичей с совместного обеда.

«Команда!» – подписал снимок полузащитник.

В середине сентября бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил футболиста от тренировок, переведя его в дубль. 22 октября руководство московского клуба отправило итальянского специалиста в отставку, после чего Глушаков вернулся в основной состав красно-белых.

12 ноября «Спартак» возглавил Олег Кононов.

text text text Публикация от text (@glushak8) 22 Ноя 2018 в 5:38 PST

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.