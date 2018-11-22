«Команда!» Глушаков опубликовал фото с обеда «Спартака»

Где команда? Сброд...
Капитан «Спартака» Денис Глушаков в инстаграме опубликовал фотографию футболистов москвичей с совместного обеда.
«Команда!» – подписал снимок полузащитник.
В середине сентября бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил футболиста от тренировок, переведя его в дубль. 22 октября руководство московского клуба отправило итальянского специалиста в отставку, после чего Глушаков вернулся в основной состав красно-белых.
12 ноября «Спартак» возглавил Олег Кононов.
В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!
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