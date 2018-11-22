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    Гвардиола: «Хочу тренировать национальную сборную. Это позволит мне больше играть в гольф»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы однажды возглавить сборную команду, чтобы иметь менее напряженный график и больше свободного времени.

    «Я хотела бы быть тренером национальной сборной. Рано или поздно это произойдет, потому что каждый раз я хотел бы быть занят три дня, но при этом быть немного спокойнее, больше играть в гольф. Сейчас у меня нет времени играть.

    Так что да, рано или поздно это произойдет, если у меня появится возможность и какая-нибудь национальная команда захочет прийти и постучаться ко мне. Посмотрим», – сказал Гвардиола.

    Контракт специалиста с «Сити» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Sky Sports

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    22.11.2018 15:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 ноября 2018, 17:51

      Гвардиола как иногда скажет)) Слишком честно и так, что двусмысленно можно трактовать. То он говорил неоднократно, что Сити не готов выиграть ЛЧ, и это при том, что он по сути лучший тренер в мире, а у Сити чуть ли не лучший состав. То говорил, что Англия унылая, ему нравится его солнечная родина. Вроде бы всё так, но такие вещи лучше не озвучивать широкой публике, не поймут.

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