Гвардиола: «Хочу тренировать национальную сборную. Это позволит мне больше играть в гольф»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы однажды возглавить сборную команду, чтобы иметь менее напряженный график и больше свободного времени.

«Я хотела бы быть тренером национальной сборной. Рано или поздно это произойдет, потому что каждый раз я хотел бы быть занят три дня, но при этом быть немного спокойнее, больше играть в гольф. Сейчас у меня нет времени играть.

Так что да, рано или поздно это произойдет, если у меня появится возможность и какая-нибудь национальная команда захочет прийти и постучаться ко мне. Посмотрим», – сказал Гвардиола.

Контракт специалиста с «Сити» рассчитан до июня 2021 года.