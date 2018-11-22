Гвардиола: «Хочу тренировать национальную сборную. Это позволит мне больше играть в гольф»

Гвардиола как иногда скажет)) Слишком честно и так, что двусмысленно можно трактовать. То он говорил неоднократно, что Сити не готов выиграть ЛЧ, и это при том, что он по сути лучший тренер в мире, а у Сити чуть ли не лучший состав. То говорил, что Англия унылая, ему нравится его солнечная родина. Вроде бы всё так, но такие вещи лучше не озвучивать широкой публике, не поймут.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы однажды возглавить сборную команду, чтобы иметь менее напряженный график и больше свободного времени.
«Я хотела бы быть тренером национальной сборной. Рано или поздно это произойдет, потому что каждый раз я хотел бы быть занят три дня, но при этом быть немного спокойнее, больше играть в гольф. Сейчас у меня нет времени играть.
Так что да, рано или поздно это произойдет, если у меня появится возможность и какая-нибудь национальная команда захочет прийти и постучаться ко мне. Посмотрим», – сказал Гвардиола.
Контракт специалиста с «Сити» рассчитан до июня 2021 года.