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    Гвардиола: «АПЛ сделала меня более хорошим тренером, чем я был в «Барселоне» и «Баварии»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что работа в АПЛ улучшила его тренерские качества по сравнению с Примерой и Бундеслигой, где он работал ранее с «Барселоной» и «Баварией» соответственно.

    «Я стал лучше, чем был в Германии, и я намного лучше сейчас, чем был в «Барселоне».

    Теперь я чувствую, что здесь я более хороший тренер, потому что научился справляться с этой невероятной лигой во многих ситуациях. Мы делаем работу, все по всему миру наблюдают за нами, и это фантастика.

    Это самая сложная лига по количеству игр, по погоде и по тому, что говорят судьи во время матчей: «Играй [дальше], играй, играй». А конкурентов много. Англия – единственная страна, в которой пять или шесть команд могут выиграть Премьер-лигу», – сказал Гвардиола.

    Источник: Sky Sports

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    22.11.2018 12:40
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