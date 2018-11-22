Гвардиола: «АПЛ сделала меня более хорошим тренером, чем я был в «Барселоне» и «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что работа в АПЛ улучшила его тренерские качества по сравнению с Примерой и Бундеслигой, где он работал ранее с «Барселоной» и «Баварией» соответственно.

«Я стал лучше, чем был в Германии, и я намного лучше сейчас, чем был в «Барселоне».

Теперь я чувствую, что здесь я более хороший тренер, потому что научился справляться с этой невероятной лигой во многих ситуациях. Мы делаем работу, все по всему миру наблюдают за нами, и это фантастика.

Это самая сложная лига по количеству игр, по погоде и по тому, что говорят судьи во время матчей: «Играй [дальше], играй, играй». А конкурентов много. Англия – единственная страна, в которой пять или шесть команд могут выиграть Премьер-лигу», – сказал Гвардиола.