Глушаков: «Тренируемся в отличном настроении!»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился радостью от тренировок.

«Тренируемся в отличном настроении!» – написал Глушаков в инстаграме.

В середине сентября полузащитник был отстранен бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой от работы с основной командой и переведен в дубль. 22 октября руководство красно-белых уволило итальянского специалиста, после чего Глушаков вернулся в состав. 12 ноября «Спартак» возглавил Олег Кононов.

В воскресенье, 25 ноября, москвичи примут «Крылья Советов» в матче 15-го тура РПЛ. Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.

text text text Публикация от text (@glushak8) 21 Ноя 2018 в 4:03 PST

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.