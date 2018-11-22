Глушаков: «Тренируемся в отличном настроении, в предвкушении того, что нас уволят!»
Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился радостью от тренировок.
«Тренируемся в отличном настроении!» – написал Глушаков в инстаграме.
В середине сентября полузащитник был отстранен бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой от работы с основной командой и переведен в дубль. 22 октября руководство красно-белых уволило итальянского специалиста, после чего Глушаков вернулся в состав. 12 ноября «Спартак» возглавил Олег Кононов.
В воскресенье, 25 ноября, москвичи примут «Крылья Советов» в матче 15-го тура РПЛ. Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.
В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!
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