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    Глушаков: «Тренируемся в отличном настроении!»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился радостью от тренировок.

    «Тренируемся в отличном настроении!» – написал Глушаков в инстаграме.

    В середине сентября полузащитник был отстранен бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой от работы с основной командой и переведен в дубль. 22 октября руководство красно-белых уволило итальянского специалиста, после чего Глушаков вернулся в состав. 12 ноября «Спартак» возглавил Олег Кононов.

    В воскресенье, 25 ноября, москвичи примут «Крылья Советов» в матче 15-го тура РПЛ. Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.

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    Публикация от text (@glushak8)

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    22.11.2018 12:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:41

      Глушаков: «Тренируемся в отличном настроении, в предвкушении того, что нас уволят!»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      Красный май 22 ноября 2018, 16:19

      Вот что значит человек-гон*дон - семья развалилась, в клубе хрен пойми что творится, а у него отличное настроение.

      5
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Красный май 22 ноября 2018, 16:43

      Не лезь в чужую личную жизнь, нос оторвут! Жена уже новая (2 еще в запасе), а Локо и конюшня контракты предложили. Чё ты понимаешь?

      1
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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:22

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/blodoka

      -3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 22 ноября 2018, 13:37

      Тренируйся. В другом клубе придется пахать, чтобы на скамейку не сесть. Там не посмотрят, что ты бывший капитан Спартака.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 22 ноября 2018, 12:46

      Глушак продолжает эпатировать "благородную публику" из хлева.

      0
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