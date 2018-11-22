Игнатьев: «Отличный сезон для нашего футбола. Россия успешно провела ЧМ-2018»

Защитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев подвел итоги года для национальной команды.

«Отличный сезон для российского футбола. Люди получили массу положительных эмоций и надолго запомнят этот год.

Россия успешно провела такое крупное событие, как чемпионат мира, и это дорогого стоит», – заявил Игнатьев.

В заключительном матче Лиги наций сборная Швеции обыграла Россию со счетом 2:0, лишив россиян выхода в Лигу А.