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    Игнатьев: «Отличный сезон для нашего футбола. Россия успешно провела ЧМ-2018»

    Защитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев подвел итоги года для национальной команды.

    «Отличный сезон для российского футбола. Люди получили массу положительных эмоций и надолго запомнят этот год.

    Россия успешно провела такое крупное событие, как чемпионат мира, и это дорогого стоит», – заявил Игнатьев.

    В заключительном матче Лиги наций сборная Швеции обыграла Россию со счетом 2:0, лишив россиян выхода в Лигу А.

    Источник: «Известия»

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    22.11.2018 10:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12

      seregaloko1 22 ноября 2018, 16:14

      я не знаю успешный ли год для сборной: выиграли у египта и саудитов ,с испанцами чистое везение ) все!!!!!!!!

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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:23

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +2056

      almanev 22 ноября 2018, 13:32

      Пир во время чумы.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 22 ноября 2018, 13:07

      Сейчас набегут русофобы и забросают сборную гов-ном

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      Рейтинг: +2056

      almanev > тщмек 19 22 ноября 2018, 13:33

      Он говорит не о сборной, а о стране. Хотя... Криво как-то текст написан

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > almanev 22 ноября 2018, 13:43

      О футболе, значит, о сборной. Клубы-то пока ничего не добились.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 ноября 2018, 12:30

      Что Россия провела ЧМ на "отлично" - бесспорно! Но сыграла-то она на нём на "троечку с плюсом".

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      Рейтинг: +239

      nirita 22 ноября 2018, 11:34

      Оценивают итоги вашего выступления за год зрители и болельщики. А вы уже себе награды вешаете и памятники ставите. Не скромно.

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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 22 ноября 2018, 11:00

      В 1964 году сборная СССР в финале чемпионата Европы проиграла Испании,за что тренер Бесков отправлен в отставку. Будем сравнивать достижения ?

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > владимир миронов 22 ноября 2018, 13:07

      В 1988 году сборная СССР в финале чемпионата Европы проиграла Голландии, за что тренер Лобановский был объявлен лучшим наставником всех времен и народов. После золота Олимпиады и бронзы чемпионата мира с тренерами, имена которых забыты. Сравни для начала свое отношение к своим липовым кумирам и людям, которые чего-то добились.

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