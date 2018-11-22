Парфенов: «Не думаю о переходе в топ-клуб. В «Урале» работы еще много»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал, что не планирует покидать команду даже ради работы в топ-клубе.

− Вы работаете в Премьер-лиге второй сезон. Большой контраст с «Тосно»-2017/18? Используете накопленный тогда опыт?

− Любая новая игра — это опыт. А сама лига не сильно изменилась, какая была, такая и есть. И я не считаю себя новичком в тренерском деле. Да, мне не 60 лет, но я прошел школу второго дивизиона, первой лиги… Двигался вперед шаг за шагом.

− Следующий шаг – топ-клуб РПЛ?

− Не думаю об этом. В «Урале» работы еще много.

− Ваша фамилия упоминалась среди кандидатов на пост главного тренера «Спартака» сразу после отставки Массимо Карреры. Иванов тогда заявил, что в Москву вас не отпустит. Звучало как шутка, но в каждой шутке, как говорится…

− Я вообще стараюсь не читать и не слушать все, что пишут и говорят. Делаю акцент на вещах, непосредственно связанных с работой. От лишней информации абстрагируюсь.

− Ну, за историей с назначением Олега Кононова в «Спартак» следили все. Абстрагироваться было сложно. И вы среди многочисленных кандидатов действительно упоминались.

− Если так, спасибо, что меня вспомнили. Значит, что-то сделал хорошее для «Спартака» в свое время.