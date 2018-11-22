Дибала: «Трансферный рынок меня абсолютно не волнует»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не собирается покидать туринский клуб.

«Я счастлив играть за «Ювентус». Перед командой стоят большие цели, и это то, на чем я сосредоточен. Трансферный рынок меня абсолютно не волнует», – заявил Дибала.

В текущем сезоне аргентинец провел 14 матчей за «Ювентус», в которых забил семь голов. Ранее сообщалось о заинтересованности в его услугах со стороны «Реала».