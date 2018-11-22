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    Дибала: «Трансферный рынок меня абсолютно не волнует»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не собирается покидать туринский клуб.

    «Я счастлив играть за «Ювентус». Перед командой стоят большие цели, и это то, на чем я сосредоточен. Трансферный рынок меня абсолютно не волнует», – заявил Дибала.

    В текущем сезоне аргентинец провел 14 матчей за «Ювентус», в которых забил семь голов. Ранее сообщалось о заинтересованности в его услугах со стороны «Реала».

    Источник: Football Italia

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    22.11.2018 09:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:23

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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 22 ноября 2018, 13:41

      Пусть там и остаётся)
      Связка Дибалдо, по-моему, действует отлично)

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 ноября 2018, 11:23

      он мечтает о переходе

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