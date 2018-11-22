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    Парфенов: «Осторожно отношусь к разговорам об успехах «Урала»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о своем отношении к седьмому месту команды в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    − Перед перерывом на матчи сборных «Урал» выдал удачную серию – две ничьи, две победы – и поднялся на седьмое место в РПЛ. Возглавив команду летом, видели ее так высоко?

    − Во-первых, седьмое место – это условность. Турнирная таблица очень плотная, после каждого тура все меняется. Но, конечно, в «Урал» я приходил с намерением поднять команду как можно выше. И если бы мы не допускали такие ошибки, как в первых турах, набрали бы еще больше очков.

    − В последних восьми турах «Урал» потерпел всего одно поражение. Чем объясняется такая стабильность?

    − Осенью появился баланс в игре, игроки привыкли к новым требованиям. А до этого, повторюсь, были матчи, в которых мы не заслуживали поражения. В футболе логика не всегда работает… Надо было перетерпеть, не шарахаться, гнуть свою линию. Тем не менее, мы ничего пока не добились. Осторожно отношусь к разговорам об успехах «Урала».

    Источник: «Советский спорт»

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    22.11.2018 09:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:23

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 09:32

      Временные локальные успехи ещё не результат, а предпосылки к нему. По окончании чемпионата заглянем в таблицу и увидим кто на каких местах и вспомним какую игру демонстрировали.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 ноября 2018, 09:30

      Правильно.. Успешной в России была,разве что Лена Исимбаева..
      А в футболе даже Анжи не смог....

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