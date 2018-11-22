Парфенов: «Осторожно отношусь к разговорам об успехах «Урала»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о своем отношении к седьмому месту команды в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

− Перед перерывом на матчи сборных «Урал» выдал удачную серию – две ничьи, две победы – и поднялся на седьмое место в РПЛ. Возглавив команду летом, видели ее так высоко?

− Во-первых, седьмое место – это условность. Турнирная таблица очень плотная, после каждого тура все меняется. Но, конечно, в «Урал» я приходил с намерением поднять команду как можно выше. И если бы мы не допускали такие ошибки, как в первых турах, набрали бы еще больше очков.

− В последних восьми турах «Урал» потерпел всего одно поражение. Чем объясняется такая стабильность?

− Осенью появился баланс в игре, игроки привыкли к новым требованиям. А до этого, повторюсь, были матчи, в которых мы не заслуживали поражения. В футболе логика не всегда работает… Надо было перетерпеть, не шарахаться, гнуть свою линию. Тем не менее, мы ничего пока не добились. Осторожно отношусь к разговорам об успехах «Урала».