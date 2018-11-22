Мбаппе забил 9 голов за 2018 год. Это лучший показатель с 2003 года

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе за 2018 год забил девять голов в составе сборной Франции.

Это рекордный показатель для последних 15 лет. В 2003 году экс-форвард французов Тьерри Анри за год забил 11 мячей в составе национальной команды.