Мбаппе забил 9 голов за 2018 год. Это лучший показатель с 2003 года

Заголовок - ложь.
Потому что некорректно составлен..
Мбаппе забил больше 9 голов за 2018 год.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе за 2018 год забил девять голов в составе сборной Франции.
Это рекордный показатель для последних 15 лет. В 2003 году экс-форвард французов Тьерри Анри за год забил 11 мячей в составе национальной команды.
9 – Kylian @KMbappe a inscrit 9 buts avec l'@equipedefrance en 2018, un record pour un Bleu sur une année civile depuis @ThierryHenry en 2003 (11). Relève. pic.twitter.com/1ocSJSYbE3— OptaJean (@OptaJean) 21 ноября 2018 г.