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    Мбаппе забил 9 голов за 2018 год. Это лучший показатель с 2003 года

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе за 2018 год забил девять голов в составе сборной Франции.

    Это рекордный показатель для последних 15 лет. В 2003 году экс-форвард французов Тьерри Анри за год забил 11 мячей в составе национальной команды.

    Источник: Opta

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    22.11.2018 08:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      Sterh 22 ноября 2018, 17:40

      Заголовок - ложь.
      Потому что некорректно составлен..
      Мбаппе забил больше 9 голов за 2018 год.

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 22 ноября 2018, 11:24

      Золотой мяч.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 ноября 2018, 10:55

      Правда с финалом Лиги наций пролетели.

      0
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 22 ноября 2018, 08:58

      Анри чемпион !!!

      0
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