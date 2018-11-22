Смоллинг требует увеличения зарплаты в «МЮ» до 120 тысяч в неделю

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с защитником команды Крисом Смоллингом о продлении действующего контракта.

Текущее соглашение рассчитано до окончания сезона. По его завершении 29-летний англичанин станет свободным агентом, но манкуниканцы имеют право активировать опцию продления соглашения еще на один год.

Сейчас Смоллинг зарабатывает 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В новом контракте он хочет видеть сумму в 120 тысяч.

О проблемах «МЮ», «Реала» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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