Ларссон: «Россия произвела впечатление не только в своей стране, но и во всем мире»

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон считает удачным текущий год сборной России.

«Этот сезон оказался чрезвычайно удачным для вашей сборной. Российские футболисты проявили себя на домашнем чемпионате мира просто фантастически.

Команда произвела впечатление не только в своей стране, но и во всем мире», – сказал Ларссон.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до четвертьфинала.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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