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    Ларссон: «Россия произвела впечатление не только в своей стране, но и во всем мире»

    Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон считает удачным текущий год сборной России.

    «Этот сезон оказался чрезвычайно удачным для вашей сборной. Российские футболисты проявили себя на домашнем чемпионате мира просто фантастически.

    Команда произвела впечатление не только в своей стране, но и во всем мире», – сказал Ларссон.

    На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до четвертьфинала.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Известия»

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    22.11.2018 06:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 ноября 2018, 07:50

      Сказав,что сборная России играет на уровне третьей лиги,Ларсон не подчеркнул бы значимость успеха сборной Швеции..
      Подобие вежливости, не более того..

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > TOMSON 23 ноября 2018, 15:54

      той, куда турки провалились....
      да, это собственно и не важно, какой конкретно третьей лиги...

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