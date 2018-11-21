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    РФС обсудит дисквалификацию трибун за использование пиротехники

    РФС может утвердить наказание в виде запрета на посещение матчей болельщиками. Мера рассматривается как применимая только за использование пиротехники.

    «Применение пиротехники на стадионах по-прежнему имеет место, а мы хотим оградить добропорядочных зрителей, которые хотят ходить на стадион, но боятся именно этих вещей, получить увечья.

    Наш комитет заседал в пятницу, обсуждал эти вопросы и направил эти предложения в КДК и исполком.

    Сотрудники МВД в КДК? Инициативы по наказанию болельщиков, которые нарушают правила, идут в основном от МВД. Основную оперативную работу проводят они же, так будет проще», — сказал председатель союза по безопасности и работе с болельщиками Александр Маркин.

    Согласно настоящему регламенту, за использование пиротехники российские клубы получают штрафы от 125 тысяч рублей до 600.

    Источник: ТАСС

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    21.11.2018 23:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 14:29

      Пора бы уже заняться этой проблемой более серьезно.

      2
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      Рейтинг: +536

      19831170 22 ноября 2018, 09:16

      Штраф 1000000 и все будет тихо.

      0
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:52

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/nefedov

      -3
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      Рейтинг: +966

      Харченко 22 ноября 2018, 01:02

      Наказывать нужно тех, кто применил пиротехнику, а не всех.

      0
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      Рейтинг: +536

      19831170 > Харченко 22 ноября 2018, 09:14

      Не прокатит. Надо как в армии, накосячил 1,качаются все.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 22 ноября 2018, 00:41

      Если истребить пиротехнику, то сумма поборов чиновников из РФС в виде штрафов сократится. Тогда придется придумывать что-то новое, либо увеличивать тарифы по другим статьям доходов.

      1
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 22 ноября 2018, 00:34

      Приведите список команд и их спонсоров, чьи болелы несут эту хрень на трибуны.
      Пусть платят штрафы спонсоры.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 23:52

      С заголовками на" Бомбардире" ну просто палата №6... Какая дисквалификация трибун ?

      3
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