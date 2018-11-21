РФС обсудит дисквалификацию трибун за использование пиротехники

РФС может утвердить наказание в виде запрета на посещение матчей болельщиками. Мера рассматривается как применимая только за использование пиротехники.

«Применение пиротехники на стадионах по-прежнему имеет место, а мы хотим оградить добропорядочных зрителей, которые хотят ходить на стадион, но боятся именно этих вещей, получить увечья.

Наш комитет заседал в пятницу, обсуждал эти вопросы и направил эти предложения в КДК и исполком.

Сотрудники МВД в КДК? Инициативы по наказанию болельщиков, которые нарушают правила, идут в основном от МВД. Основную оперативную работу проводят они же, так будет проще», — сказал председатель союза по безопасности и работе с болельщиками Александр Маркин.

Согласно настоящему регламенту, за использование пиротехники российские клубы получают штрафы от 125 тысяч рублей до 600.