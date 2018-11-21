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    Уткин: «Считаю Дзюбу человеком года в России»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин в выпуске ютуб-шоу GAZLIVE поделился мнением о нападающем сборной России и «Зенита» Артеме Дзюбе.

    – Дзюба – лучший футболист России?

    – В этом году – безусловно. Я вообще его считаю человеком года в России.

    Я не испытываю к нему человеческих симпатий. Не то чтобы я его ненавижу, а именно не испытываю любви, хочу подчеркнуть.

    На ЧМ-2018, на котором россияне дошли до 1/4 финала, Дзюба забил три гола и отдал две результативные передачи. Американское издание ESPN включило его в символическую сборную турнира.

    По окончании ЧМ «Зенит» вернул Дзюбу из аренды в тульском «Арсенале». В текущем клубном сезоне на его счету 10 мячей и семь голевых пасов в 20 играх.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Youtube-канал ТО Gazgolder

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    21.11.2018 22:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 7 декабря 2018, 16:16

      Поосторожнее,Вася....Человек года у нас один и тот же всегда....

      0
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      Рейтинг: +8169

      nik55 22 ноября 2018, 13:28

      Вася ты дурак ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 22 ноября 2018, 11:30

      Присоединяюсь, он и Арсенал вытащил

      0
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      Рейтинг: +258

      жеха87 22 ноября 2018, 08:34

      Так же и Черчесов притендент!

      0
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:53

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/blodka

      -1
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      Рейтинг: +57

      Iupiterss 22 ноября 2018, 00:52

      Дзюба человек года вмРоссии,это факт.А вот коментарий полоумных нытиков тут много.

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 22 ноября 2018, 00:12

      вот так из серенькой команды, без всяких заслуг (липовых змс не считаю) и сразу в человек года... палёнки видать уткин хряпнул и запустил утку...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 23:23

      Не надо путать человека года в России с лучшим спортсменом года. В обеих номинациях Дзюбе ничего не светит, а вот лучшим футболистом вполне возможно. Если только его не будут избирать одни уткины...

      3
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 21 ноября 2018, 23:00

      Им на дом 2,там человек года

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 21 ноября 2018, 22:16

      ну,а почему нет?
      наглядно всем показал.."что стоит только по настоящему захотеть и всё получится"
      только нам всем уже и не хочется ничего..

      4
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