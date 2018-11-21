Уткин: «Считаю Дзюбу человеком года в России»

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин в выпуске ютуб-шоу GAZLIVE поделился мнением о нападающем сборной России и «Зенита» Артеме Дзюбе.

– Дзюба – лучший футболист России?

– В этом году – безусловно. Я вообще его считаю человеком года в России.

Я не испытываю к нему человеческих симпатий. Не то чтобы я его ненавижу, а именно не испытываю любви, хочу подчеркнуть.

На ЧМ-2018, на котором россияне дошли до 1/4 финала, Дзюба забил три гола и отдал две результативные передачи. Американское издание ESPN включило его в символическую сборную турнира.

По окончании ЧМ «Зенит» вернул Дзюбу из аренды в тульском «Арсенале». В текущем клубном сезоне на его счету 10 мячей и семь голевых пасов в 20 играх.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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