Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джикия: «Да, ходил к Каррере просить за Глушакова и Ещенко. Верю, что они поставили лайки машинально»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия подтвердил, что игроки команды ходили к бывшему главному тренеру Массимо Каррере с просьбой вернуть в основу Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Их отстранили за лайк под критикой итальянца.

    «Не скрываю, что подходил к Каррере и просил простить Глушакова и Ещенко. Всей командой подошли и попытались донести, что не стоит из-за этого так резко реагировать. Может, есть другой вариант наказания – тот же штраф или что-то ещe?

    Но, с другой стороны, понятна и позиция Массимо. Все прекрасно знают, какие слова были в том стихотворении. И когда человек, который каждый день с тобой находится, лайкает это, тем самым выражая поддержку сказанному… Конечно, Массимо стало это неприятно. У него была своя сторона, а мы как футболисты, конечно, хотели поддержать ребят.

    Ребята искренне говорили, что это просто машинальное, автоматическое действие было – раз, нажали, не вдаваясь, что там написано, и всe. Я верю, что так и было. У меня лично тоже такое случалось, что я поставлю лайк, если понравилась фотография. Теперь читаю всe», – сказал Джикия в интервью еженедельнику «Футбол».

    Карреры в клубе больше нет.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2018 19:58
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 11:53

      Что было до лайков - так и не сказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 21 ноября 2018, 23:42

      Актёришко машинально стишок написал.
      Игрочишки машинально лайкнули.
      Трениришка машинально игрочишек в молодёжку отправил.
      Руководство машинально трениришку уволило.
      Болельщики машинально скандировали руководству, что те контацептивы.
      Руководство спустя всего 3 недели машинально нашло нового трениришку.

      Казалось бы клуб должен загнуться, учитывая машинальную профнепригодность сотрудников.
      Но не стоит отчаиваться, ведь есть вещи, которые всё стабилизируют и как кажется будут вечно.
      Спартаковский дух, самонаводящиеся навесы с левого фланга, похороны капитана, зацелованные штанги.
      А самое главное - багаж безалкогольного Аленичева.
      А если кому и этого мало, то помните: "каждый раз после дождя выходит солнце"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3608

      Axe111 21 ноября 2018, 23:08

      Просто ясельки позорные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 21 ноября 2018, 22:36

      Завершение статьи забавное:

      "Карреры в клубе больше нет."

      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 21 ноября 2018, 22:18

      Отчаянная глупость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 ноября 2018, 22:04

      Да Массимо давно клал на эти лайки.Там дело совсем в другом было.И если Ещенко по большому счёту попал за компанию, то Глушаков отлично понимал в чём дело.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 22 raza chemp 22 ноября 2018, 11:20

      пнх.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 22 raza chemp 22 ноября 2018, 17:46

      Я тебе идиоту уже сто раз объяснял, но просто есть люди, на которых доводы не действуют.Лжепатриоты, лжеболельщики, всепрощенцы.Их меньшинство и слава богу.Вот поэтому снова повторять одно и то же, не буду.Кто в теме, тот поймёт.Кто нет, будет стоять на своём.Слепому темнота не помеха.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 22 raza chemp 22 ноября 2018, 22:35

      П(м)удила иди козе вставляй, если жена не даёт.
      Где в моих комментариях ты видел призывы сместить Федуна, чмо ты болотное.Научись разделять владельца команды и руководство, которое завело клуб в нынешнюю ситуацию.Так что проверь своё IQ и только потом рот раскрывай позорник.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 22 raza chemp 23 ноября 2018, 10:12

      Не помнишь о чём писал, молчи.За умного сойдёшь.
      Об Петре Авене речь была как о потенциальном покупателе.
      Федун реально старается не лезть в политику своего клуба и для целей управления командой, существуют Измайлов с Родионовым.А разве управленческий состав неприкасаем и может творить всё что захочет ? Ты наверно из тех кто при Брежневе жил и перемен не желает ? Так я тебя удивлю.Сейчас не 70-е и не 80-е годы.Прекращай пассажирские поезда под откос пускать.Начинай думать.Временами это полезно.Даже для тебя.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 22 raza chemp 23 ноября 2018, 10:57

      Вот ты эблан.Перевернёшь всё о чём с тобой разговаривают.
      Пшёл нах шавка.Про таких мудозвонов у нас уже легенды ходят.ПНХ мразота и больше не пиши мне ископаемое.
      PS: А IQ проверь, маразматик.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 22 raza chemp 23 ноября 2018, 16:53

      пнх, йододефецытный.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 22 raza chemp 23 ноября 2018, 17:53

      На куй иди, старовер.Дорогу знаешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 21:39

      Главный тренер один, а игроков много. Не фиг сидеть в интернете и лайкать под уничижительным рифмованным словоблудием мало сведущего в футболе кулинара с артистическим уклоном. Благодаря Каррере в большей степени вы, блин, за 16 лет стали чемпионами страны. Сколько ещё ждать придётся, история покажет. Голова дана, чтобы думать, а не руку к ней прикладывать или шапку носить...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 21 ноября 2018, 21:22

      Вот ведь как. Даже футболисты не догадывались о конфликте. Массимо всё держал втайне. Конфликт конфликтом, а игроки должны заниматься своими делами.
      Всё-таки стоило Каррере сказать игрокам, что Глушак в дубле потому, что не хочет играть, а не из-за лайков.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 21 ноября 2018, 21:12

      И мы ещё хотим от этой детворы футбола? Господя, какой примитив, узость мышления, ограниченность, ни ума ни фантазии....... жизнь состоит из лайков, компьютерных стрелялок, идиотских татуировок и уродливых причёсок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 21 ноября 2018, 20:43

      Да не в лайках то дело....снизили требовательность к себе.давно стали играть в пол ноги.....о чём говорить если в прошлом сезоне перед очень важным матчем с Динамо .капитан команды в бане с подругой развлекался.....

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 