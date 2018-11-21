Джикия: «Да, ходил к Каррере просить за Глушакова и Ещенко. Верю, что они поставили лайки машинально»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подтвердил, что игроки команды ходили к бывшему главному тренеру Массимо Каррере с просьбой вернуть в основу Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Их отстранили за лайк под критикой итальянца.

«Не скрываю, что подходил к Каррере и просил простить Глушакова и Ещенко. Всей командой подошли и попытались донести, что не стоит из-за этого так резко реагировать. Может, есть другой вариант наказания – тот же штраф или что-то ещe?

Но, с другой стороны, понятна и позиция Массимо. Все прекрасно знают, какие слова были в том стихотворении. И когда человек, который каждый день с тобой находится, лайкает это, тем самым выражая поддержку сказанному… Конечно, Массимо стало это неприятно. У него была своя сторона, а мы как футболисты, конечно, хотели поддержать ребят.

Ребята искренне говорили, что это просто машинальное, автоматическое действие было – раз, нажали, не вдаваясь, что там написано, и всe. Я верю, что так и было. У меня лично тоже такое случалось, что я поставлю лайк, если понравилась фотография. Теперь читаю всe», – сказал Джикия в интервью еженедельнику «Футбол».

Карреры в клубе больше нет.