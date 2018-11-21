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    Джикия: «Каррера научил верить в себя. Он подбирал такие слова, которые действительно откладывались в голове»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. По словам игрока, итальянский специалист научил его не бояться.

    – Помните ваш первый серьезный разговор один на один, где он вам рассказывал свою философию игры?

    – После подписания контракта в первый же день я отправился в аэропорт и улетел на сборы. Там и состоялся небольшой разговор, где мы уже поближе с ним познакомились. Затем у нас прошли товарищеские игры, и к концу сборов был уже конкретный разговор, где он поделился своими мыслями на мой счет. А потом все закрутилось-завертелось.

    – А последний разговор помните?

    – Да, когда он позвал команду на ужин, мы с ним тепло пообщались. Но это был не последний, а заключительный разговор на данном этапе. Потому что мы с ним еще увидимся – это точно.

    – О чем говорили на том вечере?

    – Это личное, не для передачи. В такие моменты тяжело подобрать слова. Единственное, что могу сказать, так это то, как с первого дня я был ему благодарен и в последний день еще раз поблагодарил его за все, что он сделал для меня. За то, что взял меня в такой великий клуб и что я могу играть в футбол на таком уровне, в таких турнирах.

    – Главное, чему вас научил Каррера?

    – Верить в себя, в свои силы. Банально, да? Но от этого слова не становятся неправдой. До «Спартака» у меня не было игр с топовыми командами. Я не знал, что такое Лига чемпионов, Лига Европы, что такое драка за чемпионство. И когда на таком уровне я выходил на свои первые матчи, единственный, кто мне мог что-то сказать, – это Массимо. Он подбирал такие слова, которые действительно откладывались в голове, и научил меня тому, что не стоит бояться.

    – Он вас зажигал? Или, наоборот, успокаивал?

    – Зажигал. Потому что я никогда особо не психовал. Первые игры, безусловно, были волнительными, но я не терял голову. Но так получилось, что в «Спартаке» у меня получился удачный старт: стали чемпионами, выиграли Суперкубок – и я понял, что я в своей тарелке и не было поводов волноваться. Тем более к тому времени я и за сборную уже выступал. Так что скорее Каррера меня зажигал.

    – Вы сказали, что не прощаетесь с Массимо…

    – Я с самого начала, как стало известно об отставке, подумал: возможно, когда-то он сможет сюда вернуться.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    21.11.2018 18:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 декабря 2018, 11:52

      Опасно Георгий! Там в руководстве крутят по полной! Ты как то одиночкой выглядишь. А за правду спасибо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 21 ноября 2018, 19:20

      А в Карреру не поверили...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 ноября 2018, 18:32

      Молодец Жора.Люди должны знать, что было на самом деле в противоположность ура-болельщикам.Георгий мужик.Он как и Массимо не на словах , а на деле доказал, что достоин носить красно белую форму.
      А всякая мразь сама отлипнет и исчезнет под грузом правды.

      5
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