Джикия: «Каррера научил верить в себя. Он подбирал такие слова, которые действительно откладывались в голове»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. По словам игрока, итальянский специалист научил его не бояться.

– Помните ваш первый серьезный разговор один на один, где он вам рассказывал свою философию игры?

– После подписания контракта в первый же день я отправился в аэропорт и улетел на сборы. Там и состоялся небольшой разговор, где мы уже поближе с ним познакомились. Затем у нас прошли товарищеские игры, и к концу сборов был уже конкретный разговор, где он поделился своими мыслями на мой счет. А потом все закрутилось-завертелось.

– А последний разговор помните?

– Да, когда он позвал команду на ужин, мы с ним тепло пообщались. Но это был не последний, а заключительный разговор на данном этапе. Потому что мы с ним еще увидимся – это точно.

– О чем говорили на том вечере?

– Это личное, не для передачи. В такие моменты тяжело подобрать слова. Единственное, что могу сказать, так это то, как с первого дня я был ему благодарен и в последний день еще раз поблагодарил его за все, что он сделал для меня. За то, что взял меня в такой великий клуб и что я могу играть в футбол на таком уровне, в таких турнирах.

– Главное, чему вас научил Каррера?

– Верить в себя, в свои силы. Банально, да? Но от этого слова не становятся неправдой. До «Спартака» у меня не было игр с топовыми командами. Я не знал, что такое Лига чемпионов, Лига Европы, что такое драка за чемпионство. И когда на таком уровне я выходил на свои первые матчи, единственный, кто мне мог что-то сказать, – это Массимо. Он подбирал такие слова, которые действительно откладывались в голове, и научил меня тому, что не стоит бояться.

– Он вас зажигал? Или, наоборот, успокаивал?

– Зажигал. Потому что я никогда особо не психовал. Первые игры, безусловно, были волнительными, но я не терял голову. Но так получилось, что в «Спартаке» у меня получился удачный старт: стали чемпионами, выиграли Суперкубок – и я понял, что я в своей тарелке и не было поводов волноваться. Тем более к тому времени я и за сборную уже выступал. Так что скорее Каррера меня зажигал.

– Вы сказали, что не прощаетесь с Массимо…

– Я с самого начала, как стало известно об отставке, подумал: возможно, когда-то он сможет сюда вернуться.