Зобнин, Кутепов и Роша вернулись в общую группу «Спартака» накануне матча с «Крыльями Советов»

Это радует. Слишком опять много травмированных.
«Спартак» сегодня провел тренировку в рамках подготовки к матчу 15-го утра РПЛ с «Крыльями Советов».
В общую группу команды вернулись полузащитник Роман Зобнин, испытывавший мышечные проблемы в последнее время, защитник Илья Кутепов и нападающий Педро Роша. Хавбек Роман Еременко продолжает восстановление.
Полузащитники Михаил Игнатов и Ивелин Попов, вернувшиеся из своих сборных, работали по индивидуальной программе.
Встреча «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет Москве в воскресенье, 25 ноября.