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    Зобнин, Кутепов и Роша вернулись в общую группу «Спартака» накануне матча с «Крыльями Советов»

    «Спартак» сегодня провел тренировку в рамках подготовки к матчу 15-го утра РПЛ с «Крыльями Советов».

    В общую группу команды вернулись полузащитник Роман Зобнин, испытывавший мышечные проблемы в последнее время, защитник Илья Кутепов и нападающий Педро Роша. Хавбек Роман Еременко продолжает восстановление.

    Полузащитники Михаил Игнатов и Ивелин Попов, вернувшиеся из своих сборных, работали по индивидуальной программе.

    Встреча «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет Москве в воскресенье, 25 ноября.

    Источник: ФК «Спартак»

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    21.11.2018 16:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 10:41

      Это радует. Слишком опять много травмированных.

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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 21 ноября 2018, 18:40

      Оч-ч-чень мне тревожно таки за здоровье Кутепова:
      пускай бы ещё позанимался на тренажёрах под руководством спортивных медиков, психологически поднастроился...
      С годик примерно... или с полтора...
      А что дальше?
      Дальше - его купит "Милан"!))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 21 ноября 2018, 17:53

      Будем поглядеть... уж очень интересно,что получится у нового тренера... ещё 5 игр,до перерыва,2 из которых ЛЕ..?!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 ноября 2018, 17:03

      Ну и хорошо.
      Осталось теперь увидеть, что за яичницу нам преготовит месью Кононов.

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      Рейтинг: +3438

      violator20 > Мары 21 ноября 2018, 17:32

      Будем надеяться на яичницу с жаренными крыльями.) Ну а Роша мог бы еще отдохнуть, команда не заметит его отсутствия.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > violator20 21 ноября 2018, 17:39

      Насчёт Рожи согласен.Отряд не заметит потери бойца.
      А по поводу итогового результата, теряюсь в прогнозах.От нынешних можно всё что угодно ожидать.

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      Рейтинг: +3438

      violator20 > Мары 21 ноября 2018, 17:53

      Футбольный закон знаешь?) Команда при новом тренере обычно начинает с победы!) Хотя конечно КС после прихода Божовича далеко не подарок.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > violator20 21 ноября 2018, 17:54

      Сталкивался.В курсе.Вот только в отношении Спартака они не всегда действуют.И временами это просто бесит.

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