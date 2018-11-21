«Барселона» заплатит «Боруссии» 40 миллионов в случае продажи Дембеле зимой

да хватит уже писать всякую чушь ! руководство барсы уже официально сообщала что нет никаких проблем у дембеле и у него все хорошо и он счастлива в барселоне. херню штампуете ! убогие верят !
«Барселоне» придется выплатить дортмундской «Боруссии» сразу все бонусы за трансфер нападающего Усмане Дембеле, если каталонцы решать продать его этой зимой.
По информации Die Welt, сине-гранатовые заплатят немецкому клубу 40 миллионов евро в случае продажи француза в январе.
Форвард перешел в «Барселону» из «Борусии» летом прошлого года за 115 миллионов евро без учета различных бонусов.
В этом сезоне Дембеле провел за каталонцев 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.