«Барселона» заплатит «Боруссии» 40 миллионов в случае продажи Дембеле зимой

«Барселоне» придется выплатить дортмундской «Боруссии» сразу все бонусы за трансфер нападающего Усмане Дембеле, если каталонцы решать продать его этой зимой.

По информации Die Welt, сине-гранатовые заплатят немецкому клубу 40 миллионов евро в случае продажи француза в январе.

Форвард перешел в «Барселону» из «Борусии» летом прошлого года за 115 миллионов евро без учета различных бонусов.

В этом сезоне Дембеле провел за каталонцев 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.