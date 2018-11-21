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    «Барселона» заплатит «Боруссии» 40 миллионов в случае продажи Дембеле зимой

    «Барселоне» придется выплатить дортмундской «Боруссии» сразу все бонусы за трансфер нападающего Усмане Дембеле, если каталонцы решать продать его этой зимой.

    По информации Die Welt, сине-гранатовые заплатят немецкому клубу 40 миллионов евро в случае продажи француза в январе.

    Форвард перешел в «Барселону» из «Борусии» летом прошлого года за 115 миллионов евро без учета различных бонусов.

    В этом сезоне Дембеле провел за каталонцев 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Die Welt

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    21.11.2018 16:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 ноября 2018, 23:27

      да хватит уже писать всякую чушь ! руководство барсы уже официально сообщала что нет никаких проблем у дембеле и у него все хорошо и он счастлива в барселоне. херню штампуете ! убогие верят !

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 ноября 2018, 17:05

      Боруссия избавилась от Дембеле очень вовремя, сильно наварилась и еще может ни хило заработать

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