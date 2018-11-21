Джикия: «Не так все должно было закончиться для Карреры в «Спартаке»

Для Карреры это увольнение будет не плохим вариантом. Трудно работать понимая что у руководства Спартака к нему, было отношение хуже некуда. И если бы это была только одна из причин. Взаимоотношения Карреры и Глушакова приняли необратимый характер. Все это прекрасно видели. От Джикии сейчас правду не услышишь. Может это и правильно. Выражение "время лечит" как нельзя кстати в этой ситуации. Но то что микроклимат в команде желает быть лучше - очевидно. Каррера по существу остался один. Должной поддержки у него не было. Да были обидные поражения ,но Спартак в турнирной таблице был в группе лидеров.Не все еще было потеряно. Всю правду узнаем после. И хотелось бы что бы все виновные понесли ,хотя бы моральное наказание.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает, что бывший главный тренер команды Массимо Каррера не должен был покидать клуб таким образом. Итальянский специалист был уволен руководством красно-белых 22 октября на следующий день после поражения от тульского «Арсенала» (2:3) на своем поле в 11-м туре РПЛ.
– Что, на ваш взгляд, произошло? Почему Массимо Каррера, который еще недавно казался идеальным тренером для «Спартака», вынужден был уйти?
– Я не знаю, что произошло, не понимаю этого. Как сказал Массимо, у каждого свое время в «Спартаке». Неважно тренер ли ты, игрок, массажист, администратор. Но я не согласен с тем, что его путь должен был закончиться именно таким образом. Не так все должно было завершиться для него в «Спартаке», нет, не так… А касательно того, почему так получилось: понятное дело, что я футболист и мое дело на поле показывать, кто я. А там уже руководству виднее, поэтому в эти дела мы не лезли и не имеем права туда лезть. Каждый должен своим делом заниматься.
– У вас было ощущение, что что-то сломалось в команде?
– Не скажу, что сломалось, но в последнее время действительно что-то поменялось. И это не только игроки заметили. Мы десять туров не забивали с игры, и игра поменялась, схема поменялась.
– В чемпионский сезон после матча с ЦСКА Каррера сказал: «Мы стали семьей». В какой момент в этой спартаковской семье наступил разлад?
– Я бы не сказал, что какой-то разлад был. Мы внутри коллектива как относились друг к другу, так и продолжили. Я отлично помню, как пришел в команду и что тогда увидел, и сейчас все осталось по-прежнему: отношение друг к другу, взаимное уважение. Не могу объяснить, почему все посыпалось.