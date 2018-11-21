Джикия: «Не так все должно было закончиться для Карреры в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает, что бывший главный тренер команды Массимо Каррера не должен был покидать клуб таким образом. Итальянский специалист был уволен руководством красно-белых 22 октября на следующий день после поражения от тульского «Арсенала» (2:3) на своем поле в 11-м туре РПЛ.

– Что, на ваш взгляд, произошло? Почему Массимо Каррера, который еще недавно казался идеальным тренером для «Спартака», вынужден был уйти?

– Я не знаю, что произошло, не понимаю этого. Как сказал Массимо, у каждого свое время в «Спартаке». Неважно тренер ли ты, игрок, массажист, администратор. Но я не согласен с тем, что его путь должен был закончиться именно таким образом. Не так все должно было завершиться для него в «Спартаке», нет, не так… А касательно того, почему так получилось: понятное дело, что я футболист и мое дело на поле показывать, кто я. А там уже руководству виднее, поэтому в эти дела мы не лезли и не имеем права туда лезть. Каждый должен своим делом заниматься.

– У вас было ощущение, что что-то сломалось в команде?

– Не скажу, что сломалось, но в последнее время действительно что-то поменялось. И это не только игроки заметили. Мы десять туров не забивали с игры, и игра поменялась, схема поменялась.

– В чемпионский сезон после матча с ЦСКА Каррера сказал: «Мы стали семьей». В какой момент в этой спартаковской семье наступил разлад?

– Я бы не сказал, что какой-то разлад был. Мы внутри коллектива как относились друг к другу, так и продолжили. Я отлично помню, как пришел в команду и что тогда увидел, и сейчас все осталось по-прежнему: отношение друг к другу, взаимное уважение. Не могу объяснить, почему все посыпалось.