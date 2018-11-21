Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джикия: «Не так все должно было закончиться для Карреры в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает, что бывший главный тренер команды Массимо Каррера не должен был покидать клуб таким образом. Итальянский специалист был уволен руководством красно-белых 22 октября на следующий день после поражения от тульского «Арсенала» (2:3) на своем поле в 11-м туре РПЛ.

    – Что, на ваш взгляд, произошло? Почему Массимо Каррера, который еще недавно казался идеальным тренером для «Спартака», вынужден был уйти?

    – Я не знаю, что произошло, не понимаю этого. Как сказал Массимо, у каждого свое время в «Спартаке». Неважно тренер ли ты, игрок, массажист, администратор. Но я не согласен с тем, что его путь должен был закончиться именно таким образом. Не так все должно было завершиться для него в «Спартаке», нет, не так… А касательно того, почему так получилось: понятное дело, что я футболист и мое дело на поле показывать, кто я. А там уже руководству виднее, поэтому в эти дела мы не лезли и не имеем права туда лезть. Каждый должен своим делом заниматься.

    – У вас было ощущение, что что-то сломалось в команде?

    – Не скажу, что сломалось, но в последнее время действительно что-то поменялось. И это не только игроки заметили. Мы десять туров не забивали с игры, и игра поменялась, схема поменялась.

    – В чемпионский сезон после матча с ЦСКА Каррера сказал: «Мы стали семьей». В какой момент в этой спартаковской семье наступил разлад?

    – Я бы не сказал, что какой-то разлад был. Мы внутри коллектива как относились друг к другу, так и продолжили. Я отлично помню, как пришел в команду и что тогда увидел, и сейчас все осталось по-прежнему: отношение друг к другу, взаимное уважение. Не могу объяснить, почему все посыпалось.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2018 15:48
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 18:55

      Для Карреры это увольнение будет не плохим вариантом. Трудно работать понимая что у руководства Спартака к нему, было отношение хуже некуда. И если бы это была только одна из причин. Взаимоотношения Карреры и Глушакова приняли необратимый характер. Все это прекрасно видели. От Джикии сейчас правду не услышишь. Может это и правильно. Выражение "время лечит" как нельзя кстати в этой ситуации. Но то что микроклимат в команде желает быть лучше - очевидно. Каррера по существу остался один. Должной поддержки у него не было. Да были обидные поражения ,но Спартак в турнирной таблице был в группе лидеров.Не все еще было потеряно. Всю правду узнаем после. И хотелось бы что бы все виновные понесли ,хотя бы моральное наказание.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 ноября 2018, 18:04

      да понятно, что он не скажет, как на самом деле было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 21 ноября 2018, 17:47

      Блин,не надоело склонять Карреру? Уже,все,поезд ушёл... вряд ли,кто-то признает свои подлость,ошибку,слабохарактерностью и тд.. пожелайте Каррере и Спартаку удачи,и успокойтесь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Ruryu 21 ноября 2018, 17:51

      Каррера ушёл, а те кто его ушли, остались на своём месте.
      Массимо естественно удачи, а вот Глушаков, Измайлов и Родионов должны понести своё заслуженное наказание.Но его пока нет.Потому разговоры и не прекращаются.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Мары 21 ноября 2018, 18:45

      Так,и не будет,никаго наказания. Руководство,само себя,не может наказать...,ну,"сплавят" Глушака,зимой(если повезёт) и все. Просто,ответы некоторых футболистов,аж раздражают.. просто,либо совсем пусть молчат,либо,говорят как было. А эти,мудовые рыдания: "вроде,все нормально,но,что-то не так. А что,сам не знаю.",уже притомили.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Ruryu 21 ноября 2018, 19:08

      Да я в курсе, что правда у нас не в чести.
      Заболтать, замылить и забыть.
      Это нынешнее кредо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Мары 21 ноября 2018, 20:10

      О чем и речь.... и так,к сожалению,у нас везде...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 21 ноября 2018, 17:07

      – Я не знаю, что произошло, не понимаю этого.
      -----------------
      Подождём, пока говорить начнут те, кто в курсе и понимает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 ноября 2018, 17:02

      Руководство Спартака , а именно Родионов и Измайлов (последний в первую очередь), сделали всё возможное чтобы избавиться от Карреры.Не зря на совете директоров один из присутствующих персоналий запустил реплику, что Карреру надо увольнять сейчас, пока он выигрывать не начал.
      Для соображающих, это чёткое понимание, что Каррера мешал некоторым из них творить свои дела, а именно сесть на трансферы.Для любого представителя клуба эта должность, как путёвка на Эльдорадо.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Мары 21 ноября 2018, 17:35

      Почему Федун не понимает , что эти двое пилят его деньги, а может и понимает, деньги то не его может быть , а Лукойла, т.е. Аликперова.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > zritelx 21 ноября 2018, 17:42

      Сам в непонятках.
      Так разбрасываться баблом, тем более сейчас, это как ныне говорят нецелевое использование.А значит по простому воровство.
      Либо велик кредит доверия, либо что то иное, что нам не озвучивают.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > Мары 21 ноября 2018, 22:08

      думаю тут обналичка лукойловских средств через агентов и прочее. а Массимо им мешал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 ноября 2018, 16:47

      На мой взгляд самое не понятное в увольнении Карреры это то когда его уволили, да, у команды были определённые проблемы с игрой особенно в атаке , но даже при этом Спартак довольно не плохо сыграл с Локо , ЦСКА и Зенитом по крайней мере он ни кому из них не проиграл как по счёту так и по игре, и команда находилась в таблице всего в 1-2 очках от второго места , да и Зенит который на тот момент почти не терял очков был не так уж и далеко и самое главное Массимо уволили аккурат после паузы для сборных . Не ужели нельзя было это сделать как раз в эту паузу , а если уж не уволили то подождали бы до следующей паузы тем более она была всего через месяц , а так получается, что из-за этого мягко говоря не обдуманного решения команда потеряла целый месяц и теперь новому тренеру будет на много тяжелей навёрстывать упущенное в этот месяц .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 ноября 2018, 16:46

      Отчасти прав. Далеко не всё объяснимо и логично в этом увольнении.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 21 ноября 2018, 16:21

      С приходом Рианчо в Спартак начала меняться и игра, и схема, и много чего в целом. Конечно, все шишки начали сыпаться на Карреру, как на главного тренера. В итоге он и оказался крайним. Чемпионский год, рекордная беспроигрышная серия в прошлом сезоне, одни и те же игроки и тренерский штаб, одна семья. Ошибки в завершении чемпионата прошлого года, но команда закончила сезон с бронзой. Штаб Карреры убирают не смотря на его несогласие, вводят новых странных лиц, которые никогда и нигде себя положительно не зарекомендовали. Спартак сыпется на глазах, от матча к матчу, а виноватым оказался тот, кто привел Спартак к чемпионству, суперкубку и бронзовым медалям за два сезона. Это как надо поменяться главному тренеру, чтобы разрушить созданное своими руками? Нас , болельщиков, держат за дураков? Мы что, ничего не видим и не понимаем? Не случайно идет такой гул в болельщицкой среде. Напомните мне, когда еще такое было при увольнении тренеров у нас в России? Да, есть у нас и нетерпеливые, которым давай победы каждый раз, а не будет побед они пойдут болеть за других более успешных. Вот они-то и орут, что все правильно в отношении Карреры и что его уволили, они-то и ставят лайки под выпендривающимися горе-поэтами, создавающими себе пиар на спартаковской теме, такие и раскачивают лодку. Точно также будут кричать, если не сразу получится у Кононова и нового штаба. Это наша внутренняя червоточина, от которой в многомиллионной среде болельщиков не избавиться. Недовольные были всегда и будут всегда.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 21 ноября 2018, 15:56

      Кто-то говорил, что Карреру правильно уволили, и это мнение профессионалов. И если в команде разлад, то виноват тренер.
      Жора всё расписал.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 