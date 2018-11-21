Дзюба – болельщикам: «Простите, если мы не до конца показываем те результаты, которые вы ожидаете. Но мы искренне стараемся»

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после поражения от сборной Швеции (0:2) в заключительном туре Лиги наций. Россияне завершили групповой турнир на втором месте и не вышли в Лигу А.

«Огромное вам спасибо, что вы в нас поверили, вы нас полюбили и вы нас всегда поддерживали по всей России, по всему миру. Очень много людей, россиян, живут в других странах и всегда приходят поддерживают, если мы приезжаем в эти города, в эти страны.

И всем-всем огромное спасибо человеческое за то, что вы нас поддерживаете, здоровье свое тратите, нервы, время. Мы вас всегда стараемся радовать. И очень тепло было на чемпионате мира, где все вместе объединились ради одной цели. И мы очень хотим вас всегда радовать, потому что нам безумно приятно смотреть, как вся страна веселится, гуляет, переживает.

Простите нас, если мы не до конца показываем те результаты, которые вы от нас ожидаете, но мы сейчас искренне стараемся, искренне сражаемся. Не всегда получается, но безразличных нет, это главное. Давайте друг дружку больше уважать, больше верить, а мы будем стараться как можно чаще больше вас радовать.

Берегите себя. Всем здоровья и удачи. Спасибо большое», – цитирует Дзюбу пресс-служба сборной России.