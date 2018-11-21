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    Дзюба – болельщикам: «Простите, если мы не до конца показываем те результаты, которые вы ожидаете. Но мы искренне стараемся»

    Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после поражения от сборной Швеции (0:2) в заключительном туре Лиги наций. Россияне завершили групповой турнир на втором месте и не вышли в Лигу А.

    «Огромное вам спасибо, что вы в нас поверили, вы нас полюбили и вы нас всегда поддерживали по всей России, по всему миру. Очень много людей, россиян, живут в других странах и всегда приходят поддерживают, если мы приезжаем в эти города, в эти страны.

    И всем-всем огромное спасибо человеческое за то, что вы нас поддерживаете, здоровье свое тратите, нервы, время. Мы вас всегда стараемся радовать. И очень тепло было на чемпионате мира, где все вместе объединились ради одной цели. И мы очень хотим вас всегда радовать, потому что нам безумно приятно смотреть, как вся страна веселится, гуляет, переживает.

    Простите нас, если мы не до конца показываем те результаты, которые вы от нас ожидаете, но мы сейчас искренне стараемся, искренне сражаемся. Не всегда получается, но безразличных нет, это главное. Давайте друг дружку больше уважать, больше верить, а мы будем стараться как можно чаще больше вас радовать.

    Берегите себя. Всем здоровья и удачи. Спасибо большое», – цитирует Дзюбу пресс-служба сборной России.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Пресс-служба сборной России

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    21.11.2018 13:11
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      Syharik 22 ноября 2018, 02:22

      Интересно а если не стараться зачем тогда играть! Всё опять хайп поднимется сборная по футболу инвалиды не стреляйте в футболистов они играют как умеют!)

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 21 ноября 2018, 20:28

      Бог простит, а позора такого лучше больше не допускать..... Пижоны гребанные....

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > qwera 1969 22 ноября 2018, 12:23

      А в чем позор-то? Швеция исторически мальчики для битья что ли, поясни? Или наши Люксембургу проиграли? Аргументируй.

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 21 ноября 2018, 20:07

      за такие деньги вы должны пахать а не старатся.и почему вам судьи не помогают

      0
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      Рейтинг: +10

      Сергей Мишнаевский 21 ноября 2018, 18:30


      Тренером сборной работать легко!
      Главные матчи теперь далеко…
      Денежки кап… кап… кап… кап… КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
      Им наплевать МАСТЕР ты или ПЕНЬ!
      Можно с улыбкой сказать: «Не сумели!..
      Как почему?.. – Лучшие заболели!
      - Те, кто остались?.. – Они не такие…
      Так… не хорошие и не плохие!
      - План на игру?.. – Есть! ВСЕГДА ОН ОДИН…
      Нам очень нужен ВЫСОКИЙ БЛОНДИН…
      Или БРЮНЕТ… Не имеет значенья!
      Главное – ПОМНИТЬ МОИ НАСТАВЛЕНЬЯ…
      Все на него будут делать … НАБРОСЫ…
      То есть НАВЕСЫ! – Ещё есть вопросы?..
      - Что в результате?.. – Ну… там… как пойдёт…
      ВЕРЮ! КОГДА-НИБУДЬ… КТО-ТО… ЗАБЬЁТ!»


      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 21 ноября 2018, 18:01

      Непонятному турниру непонятную игру)

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 16:47

      Как можно больше уважать и больше верить если нет результата.

      2
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      Рейтинг: +80

      СК 21 ноября 2018, 16:21

      Может уже хватит "стараться" и начать играть?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > СК 21 ноября 2018, 17:51

      Абсолютно точно! И кроме того, стараться нужно всю спортивную жизнь, а не только когда выходишь на поле и потом говорить как та лошадь - Ну не шмогла я!

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 21 ноября 2018, 15:16

      Ну, что тебе Артемий ответить? Ты же ЗМС, тебя ругать нельзя.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      виктор55 21 ноября 2018, 15:13

      Кто бы над тобой , КОЗЕЛ, постарался , как ты над Жиго.

      -1
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 21 ноября 2018, 15:01

      На завод слесарем иди..

      1
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