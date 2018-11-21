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    Россия – во второй корзине квалификации Евро-2020. Жеребьевка состоится 2 декабря

    По итогам группового этапа Лиги наций определены корзины жеребьевки квалификации Евро-2020. Сборная России попала во вторую корзину.

    Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

    Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

    Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

    Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

    Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.

    Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

    Процедура жеребьевки пройдет 2 декабря в Ирландии. Команды будут разбиты на 10 групп по 5-6 сборных. На Евро выходят первые два места из каждой группы.

    Еще четыре путевки будут распределены между лучшими сборными по итогам Лиги наций, которые не попадут на Евро напрямую.

    Источник: УЕФА

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    21.11.2018 06:41
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 23 ноября 2018, 14:19

      Франция, Россия, Сербия, Греция, Косово - и мы не едем на евро.

      0
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 21 ноября 2018, 18:01

      Зато с Немцами не попадём в одну группу ))))) Лол ))

      0
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      Рейтинг: +306

      Bobafett 21 ноября 2018, 15:11

      Пипец как там всё закручено, половина команд друг с другом практически не смогут сыграть!
      Вот мой варик:
      Италия
      РОССИЯ
      Болгария
      Греция
      Казахстан
      Латвия

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 12:34

      1.Португалия.
      2.Россия.
      3.Словакия.
      4.Эстония.
      5.Азербайджан.
      6.Сан-Марино.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 ноября 2018, 10:50

      Швейцария Россия Шотландия Кипр Беларусь Андорра

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman > PNZ1985 21 ноября 2018, 12:05

      И 3 место в группе

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 21 ноября 2018, 10:49

      А я вот всё понять не могу , как за год 2019 будут играть сборные по 8 - 10 игр )

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 21 ноября 2018, 10:14

      Ну как вариант:
      1. Польша
      2. РОССИЯ
      3. Болгария
      4. Литва
      5. Гибралтар
      6. Мальта

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Dimon013 22 ноября 2018, 12:55

      выйдуд пол ша и болл гария

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 21 ноября 2018, 10:02

      Повезет, если достанутся из первой корзины поляки, итальянцы или хорваты, т.к. с другими играть вообще не вариант, из третьей только сербы неудобняк, из 4й - румыны и черногорцы, а на остальных и смотреть нельзя, можно бить всех, хотя это Россия и усатый 100% начудит и будет играть в детский футбол в навесы на Дзюбу и все, а его закрыть дело 5 секунд

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 21 ноября 2018, 10:01

      1.Франция
      2.Россия
      3.Финляндия
      4.Эстония
      5.Фареры
      6.Латвия
      Норм. группа получилась. Ч.Мира и по сути аутсайдеры мир.футбола.
      Россия выходит с 1го места.
      Эстония 2ая!

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy > alex1951 21 ноября 2018, 10:04

      А получится как всегда очко Бельгия-РОССИЯ-Сербия-Румыния-Белоруссия-Латвия

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      Рейтинг: +3541

      acor94 21 ноября 2018, 09:22

      Надеюсь попадаем в группу с 6 командами, а не с 5.

      1
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