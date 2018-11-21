Россия – во второй корзине квалификации Евро-2020. Жеребьевка состоится 2 декабря

По итогам группового этапа Лиги наций определены корзины жеребьевки квалификации Евро-2020. Сборная России попала во вторую корзину.

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Процедура жеребьевки пройдет 2 декабря в Ирландии. Команды будут разбиты на 10 групп по 5-6 сборных. На Евро выходят первые два места из каждой группы.

Еще четыре путевки будут распределены между лучшими сборными по итогам Лиги наций, которые не попадут на Евро напрямую.