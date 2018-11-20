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    Перед матчем «Зенит» – «Ростов» пройдут бои ММА

    Перед матчем 15 тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» будут организованы традиционные развлечения для болельщиков. В частности, пройдут выставочные бои ММА.

    «В фойе второго этажа трибуны откроется октагон, где зрители смогут увидеть три выставочных боя по правилам тайского бокса/ММА.

    В перерывах между поединками ринг станет интерактивной фотозоной, где каждому желающему будет предложено надеть амуницию и сделать снимок», – пишет пресс-служба «Зенита».

    Матч состоится 25 ноября.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.11.2018 22:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 21 ноября 2018, 09:27

      фуфайки в честь этих боёв уже выпустила жена одного выдающегося футболиста

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 21 ноября 2018, 00:48

      думаю Ростов не проиграет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 21 ноября 2018, 00:06

      успеха Зениту !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1102

      ZAITZEFF2011 20 ноября 2018, 23:10

      Никогда не видел выступления футболистов перед боями ММА.

      -1
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      Рейтинг: +1102

      ZAITZEFF2011 > KLIM777 25 ноября 2018, 16:49

      Сам то где живешь деревня? Никогда не считал Питер и Москву центром вселенной. Одни дармоеды , выскочки и тунеядцы.

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 20 ноября 2018, 23:01

      Забавно,неожиданно.....

      0
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      Рейтинг: +1102

      ZAITZEFF2011 > Govy 25 ноября 2018, 17:04

      Чего забавного. Придут люди семьями с детьми футбол смотреть а тут морды бить будут перед футболом. И причем здесь ММА?

      0
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      Рейтинг: +1348

      Бомбардир 20 ноября 2018, 22:44

      Кокорина выпустят на один день?

      4
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > Бомбардир 21 ноября 2018, 10:35

      Админа " бомбардира " позовут !!! в качестве груши !!

      0
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 20 ноября 2018, 22:38

      Эти бои станут полной лажей, если в одном из них не зарубятся Карпин и Дзюба.

      0
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