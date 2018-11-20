Перед матчем «Зенит» – «Ростов» пройдут бои ММА

Перед матчем 15 тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» будут организованы традиционные развлечения для болельщиков. В частности, пройдут выставочные бои ММА.

«В фойе второго этажа трибуны откроется октагон, где зрители смогут увидеть три выставочных боя по правилам тайского бокса/ММА.

В перерывах между поединками ринг станет интерактивной фотозоной, где каждому желающему будет предложено надеть амуницию и сделать снимок», – пишет пресс-служба «Зенита».

Матч состоится 25 ноября.