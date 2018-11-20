Депутат Лебедев: «Если мы хотим побеждать и отбираться на турниры, то натурализованные игроки сборной нужны»

Член исполкома РФС и депутат Государственной думы Игорь Лебедев (сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского) прокомментировал ситуацию с привлечением натурализованных футболистов в сборную России.

«Надо определиться, чего мы хотим. Если мы хотим, чтобы на поле было 11 русских ребят, которые через раз попадали бы на международные турниры, – это одно. А если мы хотим, чтобы наша сборная выигрывала, доставляла всем радость, ездила на чемпионат мира, то это другое.

Большинство болельщиков выскажутся за второй вариант. А второй вариант на данном этапе подразумевает привлечение некоторых легионеров, которые сборной, к сожалению, пока нужны», – полагает функционер.

В 22:45 наша команда проведет матч за выход в Лигу А Лиги наций против шведов.