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    Депутат Лебедев: «Если мы хотим побеждать и отбираться на турниры, то натурализованные игроки сборной нужны»

    Член исполкома РФС и депутат Государственной думы Игорь Лебедев (сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского) прокомментировал ситуацию с привлечением натурализованных футболистов в сборную России.

    «Надо определиться, чего мы хотим. Если мы хотим, чтобы на поле было 11 русских ребят, которые через раз попадали бы на международные турниры, – это одно. А если мы хотим, чтобы наша сборная выигрывала, доставляла всем радость, ездила на чемпионат мира, то это другое.

    Большинство болельщиков выскажутся за второй вариант. А второй вариант на данном этапе подразумевает привлечение некоторых легионеров, которые сборной, к сожалению, пока нужны», – полагает функционер.

    В 22:45 наша команда проведет матч за выход в Лигу А Лиги наций против шведов.

    Источник: Чемпионат.com

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    20.11.2018 19:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 10:51

      Депутаты "за" натурализацию.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 21 ноября 2018, 06:40

      Игроки из Бразилии,тренеришко из космоса! Не видать нам ЧЕ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 21 ноября 2018, 00:09

      Нужно воспитывать свое поколение, развивать бесплатно детский спорт

      2
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 20 ноября 2018, 22:18

      Пока с легионерами наша сборная не на один турнир не отобралась, так что тут ещё хз что лучше будет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 20 ноября 2018, 22:09

      А чё! Во французской сборной почти все черные. Интересно - король Людовик 14-й, например, тоже негром был?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67857

      portero 20 ноября 2018, 22:06

      лучше депутатов нам из Финляндии или Швеции, а наших ..донов в Африку или на Севера наши... ну варианты самые мягкие.

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > portero 21 ноября 2018, 12:07

      Правы вы с Лебедевым,без скандинавских депутатов не видать нам достойных пенсий и зарплат.

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 20 ноября 2018, 21:50

      Мы готовы ждать результатов сборной. Это даже же интересно наблюдать за тем, как все развивается. Но для вас это сложнее. Нужно работать, развивать футбол, вкладываться в него. Вам проще натурализоливать кого-то.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dmirubo 21 ноября 2018, 12:10

      Деньги распилить,на свой футбол забить,легионеров пригласить.

      0
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 20 ноября 2018, 21:43

      Нет мы хотим что бы выращивали своих. А не брать из за границы стариков и пенсеонеров. Если натурализовывать ходя бы с русскими корня и молодых а не которым 32,27,29 они не нужны. А лучше выращивать своих

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 19:53

      Осталось натурализовать депутатов, чтобы профессионально работали, принимали необходимые для народа законы, и мы жили счастливо и долго, не боясь очередных новелл из стен ГД от наших инициативных, но бездарных...

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 12:11

      Если натурализовать депутатов,футболистов натурализовать не придётся.

      0
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