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    Певица Энн-Мари посетила тренировку «МЮ» и сфотографировалась с футболистами команды

    Британская поп-певица Энн-Мари сегодня побывала на тренировке «Манчестер Юнайтед». Исполнительница провела небольшую фотосессию с футболистами манкунианцев.

    «Привет всем. Это Энн-Мари, и я на тренировке «Манчестер Юнайтед», что очень круто. Сегодня вечером у меня будет концерт в Академии, и я очень счастлива находиться здесь, потому что люблю «Юнайтед», – скала Энн-Мари.

    «Юнайтед» готовится к матчу 13-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится в субботу, 24 ноября.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    20.11.2018 17:59
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