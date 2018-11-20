Певица Энн-Мари посетила тренировку «МЮ» и сфотографировалась с футболистами команды

Британская поп-певица Энн-Мари сегодня побывала на тренировке «Манчестер Юнайтед». Исполнительница провела небольшую фотосессию с футболистами манкунианцев.

«Привет всем. Это Энн-Мари, и я на тренировке «Манчестер Юнайтед», что очень круто. Сегодня вечером у меня будет концерт в Академии, и я очень счастлива находиться здесь, потому что люблю «Юнайтед», – скала Энн-Мари.

«Юнайтед» готовится к матчу 13-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится в субботу, 24 ноября.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 20 ноября 2018 г.