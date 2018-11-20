Головин: «Лига 1 отличается от РПЛ по всем параметрам. Здесь игроки физически сильнее, быстрее, думают быстрее»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире на странице монегасков в социальной сети «ВКонтакте». Футболист рассказал об отличиях между Лигой 1 и РПЛ.

– Чем французский менталитет отличается от русского?

– Наверное, тем, что французы как-то медлительны и более расслаблены.

– Против кого было труднее всего играть во Франции?

– Против всех. Труднее играть, чем в чемпионате России. Все футболисты очень физически мощные.

– Чем отличается французская лига от российской?

– Отличается по всем параметрам. Игроки физически сильнее, быстрее, в том числе думают быстрее, оснащены лучше. Чемпионат отличается по всем параметрам. Здесь тяжелее играть.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В этом сезоне россиянин провел за свою команду девять матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.