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    Головин: «Лига 1 отличается от РПЛ по всем параметрам. Здесь игроки физически сильнее, быстрее, думают быстрее»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире на странице монегасков в социальной сети «ВКонтакте». Футболист рассказал об отличиях между Лигой 1 и РПЛ.

    – Чем французский менталитет отличается от русского?

    – Наверное, тем, что французы как-то медлительны и более расслаблены.

    – Против кого было труднее всего играть во Франции?

    – Против всех. Труднее играть, чем в чемпионате России. Все футболисты очень физически мощные.

    – Чем отличается французская лига от российской?

    – Отличается по всем параметрам. Игроки физически сильнее, быстрее, в том числе думают быстрее, оснащены лучше. Чемпионат отличается по всем параметрам. Здесь тяжелее играть.

    Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В этом сезоне россиянин провел за свою команду девять матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Монако»

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    20.11.2018 17:34
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +11484

      alp 20 ноября 2018, 21:32

      дак медлительнее или быстрее?

      0
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      Рейтинг: +67857

      portero > alp 20 ноября 2018, 21:47

      так французы медленнее, но играют то африканцы и арабы , а они намного быстрее наших пешеходов.

      10
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 20 ноября 2018, 21:29

      Давай обратно. Хватит уже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 20 ноября 2018, 20:38

      По этой причине Головин там затерялся?

      1
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      ...
      Рейтинг: +67857

      portero > Харченко 20 ноября 2018, 21:48

      у нас он был быстрым игроком , на фоне наших стоячков, а там стал медленным.

      9
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 20 ноября 2018, 19:47

      Попал в Европу и прозрел? Теперь можно и сравнить уровень чемпионатов. К онечно, мы проигрываем.

      2
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      ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM > владимир миронов 20 ноября 2018, 21:50

      так он вообще-то до этого в Чехии играл

      0
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      ...
      Рейтинг: +67857

      portero > владимир миронов 20 ноября 2018, 21:51

      у нас "чемп автобусов". кто кого перестоит в обороне.
      90% игр смотреть тошно , еле по полю передвигаются

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > DimonSPM 21 ноября 2018, 10:04

      Чехия по географии Европа,а по футболу ниже нас по рейтингу УЕФА.

      2
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 20 ноября 2018, 19:38

      Пожалуй РПЛ можно будет сравнить с Лигой-1, если в том же РПЛ оставить 8 клубов из верхней турнирной таблицы. Тогда и скорости будут и физика и зрелищность. А пока что Головин прав - во многих матчах пешком ходят "профессионалы".

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 19:31

      Не в ту команду он попал. Кто же знал что так случится.

      8
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      Рейтинг: +6913

      батог 20 ноября 2018, 19:22

      То есть, он считает что последняя команда (Монако) медленных французов шустрее первой пятерки РПЛ? Хреново ему во Франции!!!

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 20 ноября 2018, 19:01

      Становись сильнее, быстрее и возвращайся, чтобы и наш чемпионат сделать лучше.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 20 ноября 2018, 18:53

      Да, странно. Французы медлительные и более расслаблены... И тут же, игроки физически сильнее, быстрее, в том числе думают быстрее... Одно исключает другое, понимай, как хочешь.

      3
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > Т34 20 ноября 2018, 18:58

      Про медлительные и рассбленные, я думаю, речь шла в целом о тех, кто живет во Франции, а не о футболистах.

      2
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      Рейтинг: +239

      nirita 20 ноября 2018, 18:52

      Колумб №2

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