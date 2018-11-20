«Интер» хочет заменить Перишича Марсьялем

«Интер» готов расстаться с полузащитником Иваном Перишичем. Руководство миланцев намерено продать игрока из-за его неубедительных выступлений в этом сезоне.

Итальянский клуб хочет заменить хорвата нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем. Для этого клуб хочет выручить от продажи Перишича не менее 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заинтересован в услугах футболиста миланцев.