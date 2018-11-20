«Интер» хочет заменить Перишича Марсьялем

Во-первых они не только разноплановые игроки, но и разные по амплуа. Марсьяль молод и он сейчас у Маура демонстрирует классную игру и порой делает результат. Ну и за него будут просить большие деньги.
«Интер» готов расстаться с полузащитником Иваном Перишичем. Руководство миланцев намерено продать игрока из-за его неубедительных выступлений в этом сезоне.
Итальянский клуб хочет заменить хорвата нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем. Для этого клуб хочет выручить от продажи Перишича не менее 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «МЮ» заинтересован в услугах футболиста миланцев.