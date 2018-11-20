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    «Интер» хочет заменить Перишича Марсьялем

    «Интер» готов расстаться с полузащитником Иваном Перишичем. Руководство миланцев намерено продать игрока из-за его неубедительных выступлений в этом сезоне.

    Итальянский клуб хочет заменить хорвата нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем. Для этого клуб хочет выручить от продажи Перишича не менее 35 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» заинтересован в услугах футболиста миланцев.

    Источник: Calciomercato

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    20.11.2018 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 17:09

      Во-первых они не только разноплановые игроки, но и разные по амплуа. Марсьяль молод и он сейчас у Маура демонстрирует классную игру и порой делает результат. Ну и за него будут просить большие деньги.

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