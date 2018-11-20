Власти рассказали о развитии «Ростова» после продажи акций клуба

Футбольным клубом должны управлять профи, а не те у кого есть деньги. Владельцы клуба нанимают менеджмент из числа профи, которые работают и отчитываются перед работодателем. А тут у семи нянек дитя будет без глаза...
Руководители Ростовской области рассчитывают, что футбольный клуб «Ростов» будет более активно развиваться после продажи акций.
«Уже на протяжении длительного времени есть пожелание болельщиков футбольного клуба, которое заключается в том, что футбол – это задача для бизнес-сообщества.
И управлять футбольным клубом должны не органы власти, а самостоятельные собственники, ответственные, которые были бы заинтересованы не только в спортивных результатах, но и в финансовых.
Бизнес, который получит акции, будет заинтересован в стабильном финансовом состоянии клуба, вкладывать свои средства в его развитие, более правильно управлять клубом», – рассказал вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов.
Правительство области выставило на торги 104 235 акций клуба с начальной ценой 22,4 млн рублей. Аукцион намечен на 14 декабря.