Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Власти рассказали о развитии «Ростова» после продажи акций клуба

    Руководители Ростовской области рассчитывают, что футбольный клуб «Ростов» будет более активно развиваться после продажи акций.

    «Уже на протяжении длительного времени есть пожелание болельщиков футбольного клуба, которое заключается в том, что футбол – это задача для бизнес-сообщества.

    И управлять футбольным клубом должны не органы власти, а самостоятельные собственники, ответственные, которые были бы заинтересованы не только в спортивных результатах, но и в финансовых.

    Бизнес, который получит акции, будет заинтересован в стабильном финансовом состоянии клуба, вкладывать свои средства в его развитие, более правильно управлять клубом», – рассказал вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов.

    Правительство области выставило на торги 104 235 акций клуба с начальной ценой 22,4 млн рублей. Аукцион намечен на 14 декабря.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2018 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 16:33

      Футбольным клубом должны управлять профи, а не те у кого есть деньги. Владельцы клуба нанимают менеджмент из числа профи, которые работают и отчитываются перед работодателем. А тут у семи нянек дитя будет без глаза...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +751

      justozavr 20 ноября 2018, 15:27

      а где купить?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 20 ноября 2018, 14:40

      Сами у себя купят .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 20 ноября 2018, 14:35

      Идея правильная,чиновники не должны управлять футболом,науправлялись до 67 места.А то деньги дают одни ,а осваивают другие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 ноября 2018, 12:52

      Заголовок - фикция. Это грёзы, ещё ничего не продано даже)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 20 ноября 2018, 11:48

      Интересно, что из этого получится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 ноября 2018, 11:40

      Финансовый результат клуба - реклама.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 