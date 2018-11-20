Тите – о капитанстве Неймара: «Это не столько награда, сколько ответственность»

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает правильным решение отдать капитанскую повязку форварду «ПСЖ» Неймару.

«Капитанская повязка – это не столько награда, сколько ответственность. Я хотел, чтобы он был более открыт с прессой и развивался. Я доволен тем, как идут дела.

Неймар является первым лицом в раздевалке и лидер на поле. На одну из пресс-конференций он пришел со своим сыном. Его никто не заставлял, это было сделано для того, чтобы показать человеческую сторону.

Когда ты капитан, то должен понимать, как лучше преподнести себя», – сказал Тите.

В текущем сезоне Неймар сыграл 21 матчей во всех турнирах, забив в них 16 голов и отдав одну результативную передачу.