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    Тите – о капитанстве Неймара: «Это не столько награда, сколько ответственность»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите считает правильным решение отдать капитанскую повязку форварду «ПСЖ» Неймару.

    «Капитанская повязка – это не столько награда, сколько ответственность. Я хотел, чтобы он был более открыт с прессой и развивался. Я доволен тем, как идут дела.

    Неймар является первым лицом в раздевалке и лидер на поле. На одну из пресс-конференций он пришел со своим сыном. Его никто не заставлял, это было сделано для того, чтобы показать человеческую сторону.

    Когда ты капитан, то должен понимать, как лучше преподнести себя», – сказал Тите.

    В текущем сезоне Неймар сыграл 21 матчей во всех турнирах, забив в них 16 голов и отдав одну результативную передачу.

    Источник: Fourfourtwo

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    20.11.2018 10:32
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