Шунин: «Пахал всю жизнь и продолжу это делать – только так можно расти»

Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин прокомментировал мнение специалистов о том, что нынешний сезон является лучшим в его карьере.

– Есть мнение, что текущий сезон – лучший в вашей карьере.

– Я надеюсь, что лучшие у меня впереди. А пока еще даже половина сезона не прошла. Давайте дождемся конца чемпионата.

– Тем не менее ваш прогресс очевиден.

– Я стремлюсь к этому и много работаю, чтобы прогрессировать. Я пахал всю жизнь и продолжу это делать – только так можно расти.

– Вас самого не удивляет, что это происходит в весьма зрелом возрасте (31 год)?

– Средний возраст вратарей в высших лигах европейских стран – 29-30 лет. С возрастом приходят опыт, спокойствие, а поддерживать хорошую физическую форму можно долго. Буффон тому пример. В целом я себя отлично чувствую во всех планах и надеюсь, что продолжу прогрессировать.

– С чем в первую очередь можно связать ваш рывок?

– Возможно, в молодости мне не хватало мышечной массы, был очень худой. Сейчас мне удалось ее набрать, и я стал чувствовать себя гармоничнее, доволен своей физической формой. Также сказывается и постоянная игровая практика в клубе. Чувствую еще большую ответственность как капитан «Динамо». Все это вместе плюс доверие тренерского штаба клуба, вызов в сборную и дают такой результат.