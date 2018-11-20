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    Шунин: «Пахал всю жизнь и продолжу это делать – только так можно расти»

    Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин прокомментировал мнение специалистов о том, что нынешний сезон является лучшим в его карьере.

    – Есть мнение, что текущий сезон – лучший в вашей карьере.

    – Я надеюсь, что лучшие у меня впереди. А пока еще даже половина сезона не прошла. Давайте дождемся конца чемпионата.

    – Тем не менее ваш прогресс очевиден.

    – Я стремлюсь к этому и много работаю, чтобы прогрессировать. Я пахал всю жизнь и продолжу это делать – только так можно расти.

    – Вас самого не удивляет, что это происходит в весьма зрелом возрасте (31 год)?

    – Средний возраст вратарей в высших лигах европейских стран – 29-30 лет. С возрастом приходят опыт, спокойствие, а поддерживать хорошую физическую форму можно долго. Буффон тому пример. В целом я себя отлично чувствую во всех планах и надеюсь, что продолжу прогрессировать.

    – С чем в первую очередь можно связать ваш рывок?

    – Возможно, в молодости мне не хватало мышечной массы, был очень худой. Сейчас мне удалось ее набрать, и я стал чувствовать себя гармоничнее, доволен своей физической формой. Также сказывается и постоянная игровая практика в клубе. Чувствую еще большую ответственность как капитан «Динамо». Все это вместе плюс доверие тренерского штаба клуба, вызов в сборную и дают такой результат.

    Источник: «Известия»

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    20.11.2018 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 20 ноября 2018, 11:48

      Помню, как телка корчился, притворялся) супермен мля)))

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 20 ноября 2018, 10:16

      Лучший сезон шесть лет назад....
      Вспышка слева,ужасный ожог всей головы и..техническая победа.

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