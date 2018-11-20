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    На матч России в Швеции продано более 22 тысяч билетов

    Во вторник, 20 ноября, в Стокгольме состоится матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Швеции и России. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    «На данный момент реализовано чуть более 22 тысяч билетов. Для российских болельщиков будет организован специальный гостевой сектор», – рассказали в пресс-службе Шведского футбольного союза.

    Игра состоится на «Френдс Арене». Ее вместимость составляет около 50 тысяч зрителей.

    Источник: ТАСС

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    20.11.2018 08:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 15:59

      Почему игра для шведов вызывает такой слабый интерес? Ведь у них все же есть шанс занять первое место.

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 20 ноября 2018, 19:40

      Cаш,они ,как все северяне ,жмоты(экономные).
      Хотя ,повторяю ,стадион комфортный с крышей ,хорошим обзором и погода там не помеха.
      У меня где то видео в архиве с той нашей игры. Там мне понравилась
      женщина - полицейская ,обалденной красоты .Не до игры было. Тем более все решил Ибра на первых же минутах)))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > alex1951 20 ноября 2018, 20:09

      Привет Леш! Понятно что когда такие полицейские щеголяют своими формами ,футбол уходит на второй план. Тебе повезло. В таких случаях говорят :"День прожит не зря".

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 20 ноября 2018, 20:26

      Вот Рубик скромен в прогнозах ,а ты ?
      Или тоже как то так....

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > alex1951 20 ноября 2018, 20:39

      Предчувствия упорной оборонительной борьбы с минимальным количеством моментов у ворот. Если оборона нашей команды справится с атаками шведов ,все может обойтись вполне благоприятно. Но если ошибутся и полезут отыгрываться ,могут напропускать много. Думаю 1:1 .

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 20 ноября 2018, 10:30

      Маловато будет.
      В 2014 г на игру Щвеция-Эстония и то собралось 40000.
      Стадион обалденно уютный.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 ноября 2018, 17:53

      Тогда шли посмотреть на обилие голов в ворота эстонцев. А сейчас на нулевую ничью мало желающих... )))

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 20 ноября 2018, 18:46

      Ох и шельмец ,ты Рубик Джан)))
      Много тогда не получилось ,но 2 штуки Ибра засунул...
      Но в унисон тебе продолжу: смеется тот,кто смеется последним)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 ноября 2018, 18:51

      Последним обычно смеётся тот, кто хуже соображает... ))) А сегодня предположу, что один гол если увидим, то хорошо. Игра бы была интересной.

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 20 ноября 2018, 19:22

      Против поговорки пошел? )))
      Гол говоришь ? В чейные ворота,не указываешь..
      Но я рискну . Красивой игры не будет,победы тоже.
      Что то между малюсеньким поражением и ничьей.
      Рад был бы ошибиться. Но ты меня поправь,ежель я не прав.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 ноября 2018, 19:28

      Я уже в свой компании написал, что 0:0 или 1:0 в пользу шведов. И скорей всего игра будет с обоюдным боданием. То, что мы видели в игре голландцев с Францией и Германией. Здесь и фрагментарно не увидим.

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      alex1951 > Рубик Докоян 20 ноября 2018, 19:34

      Лирическое отступление.
      Будь я на месте Черчеса высказался следующим образом:
      Нашу победу ,мы посвящаем заслуженному болельщику Рубику,в связи предстоящим Днем рождения!
      Это было бы пафосно и красиво)))
      Полагаю ,ты не против?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 ноября 2018, 19:39

      Лёша, я к этому турниру отношусь спокойно. Займут первое место в группе или нет, мне без разницы. Вот отборочные на ЧЕ и выход в финальную часть, это другое дело. А поздравления другие будут.))

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      alex1951 > Рубик Докоян 20 ноября 2018, 19:44

      Ну что ж,я не против отбора ...тем более мы с товарищем как раз и мечтаем , ваши и наши в одну группу попали.
      Корзины то разные шанс есть.
      И шоб в Питере играли. Чем черт не шутит.)

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      Рубик Докоян > alex1951 20 ноября 2018, 19:47

      Всё может быть, жеребьёвка в декабре, кажется. И наверняка какие-то матчи пройдут у нас, особенно в холодное время года.

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 20 ноября 2018, 20:04

      2 декабря.
      Лучше что б в Питере .Ближе. И летом. И с тобой вместе.
      Хотя ,шведов принимали в Калининграде ,понятно почему ,
      городу нужны и стадиону деньги ,а в Питере с этим полегче.
      Осталось верить ,чтоб мечта сбылась.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 ноября 2018, 20:10

      Да, я сейчас на С-Э посмотрел корзины. Будут задействовать многие стадионы, которые построили к ЧМ : Калининград, Сочи, Волгоград, чтобы дать возможность местным посмотреть игры сборной и стадионам подбросить деньжат на их содержание.

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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 20 ноября 2018, 09:32

      Толька Россия , толька Победа !!!

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