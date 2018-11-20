На матч России в Швеции продано более 22 тысяч билетов

Во вторник, 20 ноября, в Стокгольме состоится матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Швеции и России. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

«На данный момент реализовано чуть более 22 тысяч билетов. Для российских болельщиков будет организован специальный гостевой сектор», – рассказали в пресс-службе Шведского футбольного союза.

Игра состоится на «Френдс Арене». Ее вместимость составляет около 50 тысяч зрителей.