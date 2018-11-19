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    На матч Швеция – Россия продано более 22 тысяч билетов

    Более 22 тысяч билетов продано на матч Лиги наций между Швецией и Россией.

    Вместимость стадиона «Френдс-Арена» составляет около 50 тысяч зрителей.

    Игра состоится в Стокгольме 20 ноября. Для выхода в лигу А российской команде необходимо как минимум не проиграть.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ТАСС

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    19.11.2018 19:50
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