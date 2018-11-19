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    Неймар отказывается переходить в «Реал», пока мадридцы не продадут Рамоса

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не хочет переходить в «Реал», пока мадридцы не продадут капитана команды Серхио Рамоса.

    Бразилец не намерен играть в одной команде с испанским защитником.

    Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Неймар ранее защищал цвета «Барселоны».

    О том, как дела у «Реала», мы разговаривали в одном из выпусков нашего подкаста «Скинь мяч». А еще там: Что случилось у Лопетеги с «Реалом»? Почему «МЮ» ничего не выигрывает? Как «Бавария» убивает немецкий футбол? Слушаем:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Don Balon

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    19.11.2018 17:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +352

      mauxa 20 ноября 2018, 10:29

      Рамоса нельзя продавать.. Нах*р Неймара с такими условиями... Икарди и Мбапе!!!

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 20 ноября 2018, 08:09

      Рамос боец, человек с харизмой и стальными яйцами, а Неймар плачущая девка, думаю дальше не о чем говорить...

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 20 ноября 2018, 00:02

      Не любит застенчивого Сирожу...

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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:41

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 19 ноября 2018, 22:24

      лучше Мбаппе взть чем этого петушка)

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 22:11

      Если Неймар просит ,надо убрать Рамоса или ликвидировать.

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 19 ноября 2018, 20:56

      че он ему сделал то ... Рамос то для Реала как раз очень значим, а вот неймар то непонятно чего и сколько даст еще реалу..посмотрим щас еще в ЛЧ насколько неймар будет тянуть ПСЖ..
      а вообще послал бы Реал его нах.., да Мбаппе купили бы

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      Рейтинг: +886

      xColaz 19 ноября 2018, 20:32

      Ну а что вы налетели то сразу? Образно говоря, имя талант Неймара и предложение от Реала, сказал бы им тоже самое - сначала все гоп-гей-лидеры Реала должны покинуть команду и только после этого можно начинать переговоры...

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 ноября 2018, 20:03

      Неймар от Месси заразился: то под руководством Тухеля не будет играть, то Кавани продать ...

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 19 ноября 2018, 19:37

      Большинство значимых индивидуумов имеет непростой характер. Но Неймар как шлюха какая та

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