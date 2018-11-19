Неймар отказывается переходить в «Реал», пока мадридцы не продадут Рамоса

Нападающий «ПСЖ» Неймар не хочет переходить в «Реал», пока мадридцы не продадут капитана команды Серхио Рамоса.

Бразилец не намерен играть в одной команде с испанским защитником.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Неймар ранее защищал цвета «Барселоны».

О том, как дела у «Реала», мы разговаривали в одном из выпусков нашего подкаста «Скинь мяч». А еще там: Что случилось у Лопетеги с «Реалом»? Почему «МЮ» ничего не выигрывает? Как «Бавария» убивает немецкий футбол? Слушаем:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.