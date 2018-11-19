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    Кьеллини: «Роналду заставляет вас самосовершенствоваться»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду.

    «Могли бы мы играть до 40 лет? Да, хотя я не думаю, что я буду это делать.

    Дело не столько в том, что он приходит первым на тренировку, чтобы добиться перемен, а в том, как он работает: он заставляет вас к самосовершенствоваться.

    Кроме того, Роналду умен. Он приехал в другой чемпионат и другую страну, но сразу же попытался понять динамику города и встроиться», – сказал Кьеллини.

    Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом этого года за 100 миллионов евро. Португалец – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

    Источник: Football Italia

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    19.11.2018 17:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 19 ноября 2018, 21:01

      Кьелини херни не скажет!!!!!

      0
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      Рейтинг: +19

      Вячеслав_fcsm 19 ноября 2018, 18:34

      Кришти-человек пример!

      0
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