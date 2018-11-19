Кьеллини: «Роналду заставляет вас самосовершенствоваться»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду.

«Могли бы мы играть до 40 лет? Да, хотя я не думаю, что я буду это делать.

Дело не столько в том, что он приходит первым на тренировку, чтобы добиться перемен, а в том, как он работает: он заставляет вас к самосовершенствоваться.

Кроме того, Роналду умен. Он приехал в другой чемпионат и другую страну, но сразу же попытался понять динамику города и встроиться», – сказал Кьеллини.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом этого года за 100 миллионов евро. Португалец – пятикратный обладатель «Золотого мяча».