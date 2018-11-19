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    Экс-президент «ПСЖ»: «Бавария» и «Реал» всегда хотели заполучить Венгера» 

    Бывший президент «ПСЖ» Шарль Вильнев сообщил, что в свое время бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер вел переговоры с «Реалом» и был интересен «Баварии».

    «Два клуба всегда хотели, чтобы Венгер был их главным тренером. Один из них – «Бавария», потому что Арсен говорит на четырех разных языках.

    Я также поехал в Италию для участия в переговорах с «Реалом», но он остался в «Арсенале», – сказал Вильнев.

    Венгер покинул пост главного «Арсенала» летом этого года после 22 лет работы.

    О том, как дела у «Реала» и «Баварии», мы разговаривали в одном из выпусков нашего подкаста «Скинь мяч». А еще там: Что случилось у Лопетеги с «Реалом»? Почему «МЮ» ничего не выигрывает? Как «Бавария» убивает немецкий футбол? Слушаем:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Paris United

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    19.11.2018 16:12
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