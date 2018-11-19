Дзюба тренируется в общей группе сборной России накануне матча со Швецией

Нападающий сборной России Артем Дзюба принял участие в тренировке накануне матча шестого тура Лиги наций со Швецией. Форвард занимался в общей группе наравне с остальными футболистами.

Ранее у Дзюбы было выявлено повреждение колена, и-за которого он не сыграл в товарищеской встрече против Германии (0:3).

Игра Швеция – России состоится в Сольне во вторник, 20 ноября.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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