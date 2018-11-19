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    Дзюба тренируется в общей группе сборной России накануне матча со Швецией

    Нападающий сборной России Артем Дзюба принял участие в тренировке накануне матча шестого тура Лиги наций со Швецией. Форвард занимался в общей группе наравне с остальными футболистами.

    Ранее у Дзюбы было выявлено повреждение колена, и-за которого он не сыграл в товарищеской встрече против Германии (0:3).

    Игра Швеция – России состоится в Сольне во вторник, 20 ноября.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    19.11.2018 14:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 18:36

      Только бы обошлось без травм. Игроки сейчас перегружены, у многих на фоне мышечной усталости возникают те или иные проблемы. А ещё предстоят игры в чемпионате РПЛ и еврокубках.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 ноября 2018, 17:44

      надеюсь он вернется на поле в хорошем физ. состоянии

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 19 ноября 2018, 17:39

      HOPM

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 16:07

      Пусть шведы трепещут - Дзюба выйдет на поле.

      2
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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:39

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      0
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 19 ноября 2018, 15:15

      Дзюбагол

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