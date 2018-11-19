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    «Барселона» поставила ультиматум Дембеле

    Руководители «Барселоны» обсуждают будущее нападающего Усмане Дембеле.

    По мнению некоторых членов совета директоров клуба, 20-летний футболит не взрослеет. Это привело к дискуссии по поводу способности француза заиграть на самом высоком уровне. «Барселона» неоднократно пыталась убедить форварда, что важно жить футболом 24 часа в сутки. Посыл был таким: если Дембеле не изменит своего отношения и не поймет, что значит выступать за «Барселону», он никогда не станет топ-футболистом. Тем не менее, соответствующей реакции от игрока так и не последовало.

    Эпизод, когда Дембеле не явился на тренировку, вывел из себя главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Кроме того, клубу понадобилось немало времени, чтобы связаться с Дембеле.

    Специалист оставил Дембеле вне заявки на матч против «Бетиса», и не исключено, что подобное может повториться в предстоящих играх. До сих пор «Барселона» списывала некоторые действия нападающего на молодость, но теперь Вальверде может стать жестче. Клуб может наказать Дембеле, если не последует реакции. Каталонцы убеждены в его таланте, но не уверены, что он способен изменить свое отношение.

    В этом случае «Барселона» не исключает продажу Дембеле следующим летом за 100 миллионов евро. Вариант с уходом француза зимой не рассматривается.

    Источник: Sport.es

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    19.11.2018 14:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 19 ноября 2018, 20:56

      Да кто его рас***яя такого за 100 возьмет? Риск ооочень большой. Тем более как он из дортмунда уходил то

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 18:06

      Кому бог дал футбольный талант, им порой не достаёт житейского ума, не смотря на юный возраст. Посмотрим как до лета будут разворачиваться события.

      4
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 19 ноября 2018, 17:33

      В Ливерпуле повзрослеет.

      1
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      Рейтинг: +3141

      m40 > JellyBean 19 ноября 2018, 21:45

      Не повзрослеет. Тут вспомнился Балотелли-тот еще рас3,14дяй. И вроде Ливерпуль от как раз избавился

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 ноября 2018, 17:04

      Дембеле - это Балотелли № 2, только француз

      5
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 19 ноября 2018, 15:55

      Чудил во Франции, дальше чудил в Германии и теперь продолжил чудит в Испании и видимо по стопам Балотелли пошел и включил звезду, весь сам из своя, как и Погба, а на практике проводят один нормальный матч, через 10 и сдохнут эти 2е в ближайшие 2 сезона и надо Барсе продавать этого дол6/е_6 в ближайшее окно, пусть с ним дальше кто нибудь в няньку играет, если сам дегенерат и этот хоть не зассал, как Гризман и перешел в Барселону

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Skull_Boy 19 ноября 2018, 16:08

      Марио хотя и часто помагает клубам и здоровье... у османа и здоровье нету

      2
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      Рейтинг: +84

      delux746 19 ноября 2018, 15:41

      надо было в Боруссии оставаться

      1
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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -6
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      Рейтинг: +232

      Sterh 19 ноября 2018, 15:06

      "20-летний футболит не взрослеет. Это привело к дискуссии членов совета директоров клуба по поводу способности француза сделать это на самом высоком уровне"
      Что сделать? Повзрослеть на самом высоком уровне?

      "он никогда не закрепится на вершине игры"
      Ну да. Не закрепится на вершине игры.

      "Эпизод, когда Дембеле не явился на тренировку, и, прежде всего, количество времени, которое потребовалось клубу, чтобы связаться с ним, подтолкнуло терпение главного тренера команды Эрнесто Вальверде к пределу."
      Ну в этой фразе - все прекрасно. Эпизод подтолкнуло терпение к пределу.

      "Каталонцы убежден в его таланте"
      Даже это не стали редактировать?

      5
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      Рейтинг: +232

      Sterh 19 ноября 2018, 15:03

      Яндекс.Переводчик?
      Молодцы - хороший способ перевести текст.

      4
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      Рейтинг: +310

      iluha1907 19 ноября 2018, 14:43

      И кто его купит за сотку если он играть не хочет даже в Барселоне?

      2
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