«Барселона» поставила ультиматум Дембеле

Руководители «Барселоны» обсуждают будущее нападающего Усмане Дембеле.

По мнению некоторых членов совета директоров клуба, 20-летний футболит не взрослеет. Это привело к дискуссии по поводу способности француза заиграть на самом высоком уровне. «Барселона» неоднократно пыталась убедить форварда, что важно жить футболом 24 часа в сутки. Посыл был таким: если Дембеле не изменит своего отношения и не поймет, что значит выступать за «Барселону», он никогда не станет топ-футболистом. Тем не менее, соответствующей реакции от игрока так и не последовало.

Эпизод, когда Дембеле не явился на тренировку, вывел из себя главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Кроме того, клубу понадобилось немало времени, чтобы связаться с Дембеле.

Специалист оставил Дембеле вне заявки на матч против «Бетиса», и не исключено, что подобное может повториться в предстоящих играх. До сих пор «Барселона» списывала некоторые действия нападающего на молодость, но теперь Вальверде может стать жестче. Клуб может наказать Дембеле, если не последует реакции. Каталонцы убеждены в его таланте, но не уверены, что он способен изменить свое отношение.

В этом случае «Барселона» не исключает продажу Дембеле следующим летом за 100 миллионов евро. Вариант с уходом француза зимой не рассматривается.